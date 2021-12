加州州府和舊金山市府暫不會收緊防疫措施（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

全國出現首宗Omicron變種新冠病毒的確診案例,患者是舊金山(三藩市)居民,上星期從南非返抵舊金山,染疫後出現輕微病徵,加州州府和舊金山市府都表示,暫時不會因此收緊防疫措施,

州府和舊金山的公共衛生局表示,確診Omicron變種病毒的患者曾去過南非,上星期一返抵舊金山,三日後出現病徵,他之後在本星期二去做新冠病毒檢測,結果呈陽性,市府之後將他的樣本送到舊金山加大,進行基因排序測試,之後證實他患有Omicron變種病毒。

舊金山市府公共衛生局局長Grant Colfax說:「我們並不感到意外,我們知道Omicron遲早會出現,又或者以為已經在社區但未被發現,雖然很令人關注,但未至於造成恐慌,舊金山已經準備好。」

Colfax醫生又表示,該名患者打齊兩針的Moderna的疫苗,不過未打加強針,染疫後出現輕微病徵,現正復元中、不須住院。

另外他又說,雖然現時Omicron變種病毒仍然存在很多未知數,但是相信疫苗對預防重症很重要,因此呼籲更多人去打加強針。

加州衛生部長Mark Ghaly都指出,雖然患者打齊針都感染Omicron,,但不要因此以為接種疫苗無用。

Ghaly說:「疫苗最重要是保護你,免受重症、入院或死亡,該名經基因排序證實感染,Omicron病毒的患者,只是受輕症及康復中是證據,證明疫苗有效。」

舊金山市長布里德指,暫時不會改變任何現行的防疫措施和指引,不過會密切留意消息。

舊金山加大表示,由上星期起已經在檢測樣本中尋找有無Omicron的特徵,再抽樣進行基因排序,今次是第一次發現有。

州長紐森都表示,暫時不會收緊加州的防疫措施,又表示對發現Omicron病毒不惑到意外,他表示會更密切留意病毒。

紐森說:「我有信心,我們若繼續做好防疫工作,保持全國頭十名,最低新症率、最高接種率,和最低確診率,應該沒有問題。」

他又指,加州現時的確診率是3.4%,排全國第六最低,目前全州有600幾萬人打了加強針。

