加州州府和舊金山市府暫不會收緊防疫措施（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

全國出現首宗Omicron變種新冠病毒的確診案例，患者是舊金山（三藩市）居民，上星期從南非返抵舊金山，染疫後出現輕微病徵，加州州府和舊金山市府都表示，暫時不會因此收緊防疫措施，

州府和舊金山的公共衛生局表示，確診Omicron變種病毒的患者曾去過南非，上星期一返抵舊金山，三日後出現病徵，他之後在本星期二去做新冠病毒檢測，結果呈陽性，市府之後將他的樣本送到舊金山加大，進行基因排序測試，之後證實他患有Omicron變種病毒。

舊金山市府公共衛生局局長Grant Colfax說：「我們並不感到意外，我們知道Omicron遲早會出現，又或者以為已經在社區但未被發現，雖然很令人關注，但未至於造成恐慌，舊金山已經準備好。」

Colfax醫生又表示，該名患者打齊兩針的Moderna的疫苗，不過未打加強針，染疫後出現輕微病徵，現正復元中、不須住院。

另外他又說，雖然現時Omicron變種病毒仍然存在很多未知數，但是相信疫苗對預防重症很重要，因此呼籲更多人去打加強針。

加州衛生部長Mark Ghaly都指出，雖然患者打齊針都感染Omicron，，但不要因此以為接種疫苗無用。

Ghaly說：「疫苗最重要是保護你，免受重症、入院或死亡，該名經基因排序證實感染，Omicron病毒的患者，只是受輕症及康復中是證據，證明疫苗有效。」

舊金山市長布里德指，暫時不會改變任何現行的防疫措施和指引，不過會密切留意消息。

舊金山加大表示，由上星期起已經在檢測樣本中尋找有無Omicron的特徵，再抽樣進行基因排序，今次是第一次發現有。

州長紐森都表示，暫時不會收緊加州的防疫措施，又表示對發現Omicron病毒不惑到意外，他表示會更密切留意病毒。

紐森說：「我有信心，我們若繼續做好防疫工作，保持全國頭十名，最低新症率、最高接種率，和最低確診率，應該沒有問題。」

他又指，加州現時的確診率是3.4%，排全國第六最低，目前全州有600幾萬人打了加強針。

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