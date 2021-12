【KTSF 韓千繪報導】

週三發表在《醫學前沿》雜誌的一項新研究發現,感染了新冠重症後康復的人,在一年內死亡的可能性很高。

佛羅里達大學的研究人員查看了去年1月至6月期間病毒檢測呈陽性的近1.4萬名新冠患者,他們發現需要住院治療的重症患者在一年內死亡的可能性,是沒有感染新冠患者的兩倍半。

他們死亡的可能性幾乎是新冠輕症患者的兩倍,其中只有大約20%的患者因心肺問題而死亡,這表明新冠病毒會以多種方式影響身體,從而導致病癒後出現問題,這其中也包括心理壓力問題。

這方面還需更多的研究,因為這項研究僅來自佛羅里達大學衛生系統已檢討的數據。

