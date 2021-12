【KTSF】

San Mateo縣府宣布,由於公眾對於新型肺炎疫苗加強針的需求大增,位於Event Center的疫苗接種站,現在規定12歲或以上人士需要預約,沒有預約就不會得到接種服務,即使有預約也可能需要輪候。

Event Center繼續為仍未接種疫苗,以及5歲到11歲兒童接種新型肺炎疫苗,兒童的家長最好先預約,大家可到州府網站http://myturn.ca.gov登記預約。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。