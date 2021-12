【KTSF】

聖荷西兩名兇殺案嫌犯,在候審期間不需繳保釋金就獲得釋放,引起聖荷西警察協會強烈抗議。

這兩名嫌犯在Halloween涉及一宗致命槍擊案而被起訴,但法官決定讓其中一人戴腳踝監視器在家,另一人則必須到法院報到。

聖荷西市長Sam Licarrdo也發聲明反對,他表示讚賞保釋改革的目的,但是將兇殺案嫌犯無保釋放令人髮指,這已經走到另一個極端,結果是讓社區承受最大的罪行。

