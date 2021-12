【有線新聞】

曾經代表12港人案的內地律師梁小軍被吊銷律師執照。

梁小軍在Twitter表示,北京市司法局的通知書指控他多次發表支持法輪功的言論,醜化抹黑憲法確立的根本制度和基本原則,根據中國律師法吊銷他的律師執照。梁小軍說回望走過的路內心充滿感恩,又指做律師令他認識和關注弱勢者,聆聽他們不被聽到的聲音。

