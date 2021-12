密州高中槍擊案疑兇被控恐怖主義及一級謀殺罪

【KTSF 朱慧琪報導】

密歇根州一間高中槍擊案,造成4名學生死亡,15歲的疑犯可能會以成年人身份面對恐怖主義罪,以及一級謀殺罪起訴。

案發在底特律以北牛津鎮的高中,警方聲稱,一名15歲二年級男生,週二中午手持半自動手槍,在校內向人開槍,造成4人死亡。

奧克蘭縣警局探長Tim Willis說:「受害者是16歲男生去世,14歲女生去世,17歲女生去世,以及另一名17歲男生後來去世。」

有學生說,當時正在課室上課,一聽到槍聲,老師鎖上房門,大家疊高桌椅做掩護。

網上片段見到,當時學生在課室內躲避的情況,有人自稱警察叫學生開門,有學生說現在不想冒這個險,學生之後爬窗逃出。

當地的檢察官指,將會以成年人的法律起訴15歲的疑犯Ethan Crumbley,犯有恐怖主義罪以及一級謀殺罪。

奧克蘭縣檢察官Karen McDonald說:「我們已經指控了四項,要有預謀的一級謀殺罪,在檢查了證據後,我絕對確定,這絕對是有預謀的。」

疑犯以視訊方式提堂,他父母也以視訊方式觀看了提堂程序。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。