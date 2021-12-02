密州高中槍擊案疑兇被控恐怖主義及一級謀殺罪

【KTSF 朱慧琪報導】

密歇根州一間高中槍擊案，造成4名學生死亡，15歲的疑犯可能會以成年人身份面對恐怖主義罪，以及一級謀殺罪起訴。

案發在底特律以北牛津鎮的高中，警方聲稱，一名15歲二年級男生，週二中午手持半自動手槍，在校內向人開槍，造成4人死亡。

奧克蘭縣警局探長Tim Willis說：「受害者是16歲男生去世，14歲女生去世，17歲女生去世，以及另一名17歲男生後來去世。」

有學生說，當時正在課室上課，一聽到槍聲，老師鎖上房門，大家疊高桌椅做掩護。

網上片段見到，當時學生在課室內躲避的情況，有人自稱警察叫學生開門，有學生說現在不想冒這個險，學生之後爬窗逃出。

當地的檢察官指，將會以成年人的法律起訴15歲的疑犯Ethan Crumbley，犯有恐怖主義罪以及一級謀殺罪。

奧克蘭縣檢察官Karen McDonald說：「我們已經指控了四項，要有預謀的一級謀殺罪，在檢查了證據後，我絕對確定，這絕對是有預謀的。」

疑犯以視訊方式提堂，他父母也以視訊方式觀看了提堂程序。

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