白宮證實,美國發現本土首宗傳入的Omicron新變種病毒病例,科學家繼續研究這個新變種病毒帶來的潛在風險,白宮醫療專家就催促民眾去接種疫苗,尤其是要打加強針,以及在室內聚會繼續戴口罩等防疫措施。

白宮抗疫顧問Anthony Fauci說:「我們需要做的就是保護民眾,打疫苗針,如果還未接種的話,打加強針,如果接種含有mRNA疫苗,超過6個月或接種J&J疫苗兩個月,帶孩子去接種疫苗,在室內聚會繼續戴口罩等等。」

Fauci透露,當局已經通知所有與這名患者有緊密接觸的人士,而這些接觸者經過病毒檢測後。

