歐盟公布於全球基建投資3000億歐元

歐盟公布3000億歐元投資計劃,投資全球基建、數碼科技和氣候等項目,形容是中國一帶一路倡議的真正「代替品」。

歐盟委會員主席馮德萊恩公布「全球門戶」投資計劃,由今年起到2027年籌集3000億歐元,投資全球基建發展,聚焦在氣候、數碼轉型、交通、能源、教育等項目。馮德萊恩指:「我們希望開闢新路展示民主、價值驅動的方向,可應對最緊迫的挑戰,我們希望展示除了滿足到當地的需要,亦可以解決全球挑戰。」

她指歐盟計劃可以跟中國「一帶一路」倡議競爭,而且條件更好,她表示:「我們希望『全球門戶』成值得信賴的品牌,因為其高質量、可信賴標準、高透明度和良好管治突圍而出。」

歐盟又指,投資計劃若缺少透明度、好管治和高標準,基建項目可能錯誤地設計和採納,最終建不成,甚至助長貪腐。歐盟會以公平和優惠的條件提供融資,限制債務危機的風險,希望與其他國家建立聯繫。計劃資金來自歐盟、成員國等,會提供補助金、貸款和擔保支持投資新一代基建。

計劃被視為抗衡中國倡議了8年的「一帶一路」計劃,評論認為,歐盟如果想急起直追,就要加快籌備推出項目。

