因指控蔡英文學歷造假遭通緝的彭文正將在美國申請政治庇護（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

因指控台灣總統蔡英文學歷造假，目前遭到台灣法院通緝的媒體人彭文正週三接受本台專訪，除了說明事件最新進展，並回應法院通緝令，他向本台證實，將向美國政府申請政治庇護。

近年窮追猛打蔡英文學歷和論文門的新聞學者和主持人彭文正，遭台灣檢方以加重誹謗罪起訴，由於法院10月底開程序庭，他並未到庭，而遭台灣法院下令通緝。

彭文正說：「首先我要澄清一件事情，我不是通緝犯，因為這個案子，連審判都還沒開始，就是說連審判庭都沒有開始，他就已經發布的通緝。」

那麼他到底會不會回台灣呢？

彭文正說：「答案很簡單，我想回去我就回去，因為我不是一個有罪在身的人。」

彭文正稱，來美後因疫情無法返台，有向台灣法院申請視訊出庭，但遭到駁回。

彭文正今年6月9日來美後，就住在灣區，曾在灣區舉辦一場演講活動，對於外界盛傳他已向美國申請政治庇護，他向本台證實確實有此打算，但尚未正式提交申請。

彭文正說：「我就是要藉由這個案例，來凸顯台灣粉飾太平的民主，那我這案子遞案之後呢？除非他們不審，他們要審的話，他們就會發現這中間的過程，我的目的就在這裡。」

近日因為一份關於判決書，蔡英文的學歷問題又成為關注焦點。

彭文正說：「這份判決書是英國的高等行政法院，收到了Michael Richardson的上訴書，然後所附的一個理由狀。」

Michael Richardson是美國專欄作家，他曾分別透過倫敦行政法院系統，以及英國獨立機構「資訊委員辦公室」ICO，向倫敦政經學院索取蔡英文的博士論文、口試委員名單及口試報告，結果得到的答案是。

彭文正說：「他們（ICO）告訴Michael Richardson，說他們的獨立調查結果，也證實了英國倫敦政經學院，確實沒有擁有Michael Richardson他所有查詢的有關蔡英文的博士口試委員的名單，以及博士口試的通過紀錄。」

台灣總統府方面多次強調，倫敦政經學院LSE校方已公開證實過，「蔡博士確實於1984年取得法律博士學位」，台灣總統府也早已公開出示過校方所提供的學生資料，希望外界勿受錯假訊息所誤導。

彭文正說，Michael Richardson會上訴到倫敦最高行政法院，繼續追問。

彭文正說：「Michael Richardson不滿意，他又上訴了，他說如果你說它沒有，那前面你們提供給台灣的法院，說你們擁有278頁的學生資料，那到底誰在說謊呢？」

彭文正透露，不管在台灣或是在英國的訴訟，他都會走完程序，接下來也會繼續追蹤，相信有更多細節浮出檯面。

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