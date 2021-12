因指控蔡英文學歷造假遭通緝的彭文正將在美國申請政治庇護（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

因指控台灣總統蔡英文學歷造假,目前遭到台灣法院通緝的媒體人彭文正週三接受本台專訪,除了說明事件最新進展,並回應法院通緝令,他向本台證實,將向美國政府申請政治庇護。

近年窮追猛打蔡英文學歷和論文門的新聞學者和主持人彭文正,遭台灣檢方以加重誹謗罪起訴,由於法院10月底開程序庭,他並未到庭,而遭台灣法院下令通緝。

彭文正說:「首先我要澄清一件事情,我不是通緝犯,因為這個案子,連審判都還沒開始,就是說連審判庭都沒有開始,他就已經發布的通緝。」

那麼他到底會不會回台灣呢?

彭文正說:「答案很簡單,我想回去我就回去,因為我不是一個有罪在身的人。」

彭文正稱,來美後因疫情無法返台,有向台灣法院申請視訊出庭,但遭到駁回。

彭文正今年6月9日來美後,就住在灣區,曾在灣區舉辦一場演講活動,對於外界盛傳他已向美國申請政治庇護,他向本台證實確實有此打算,但尚未正式提交申請。

彭文正說:「我就是要藉由這個案例,來凸顯台灣粉飾太平的民主,那我這案子遞案之後呢?除非他們不審,他們要審的話,他們就會發現這中間的過程,我的目的就在這裡。」

近日因為一份關於判決書,蔡英文的學歷問題又成為關注焦點。

彭文正說:「這份判決書是英國的高等行政法院,收到了Michael Richardson的上訴書,然後所附的一個理由狀。」

Michael Richardson是美國專欄作家,他曾分別透過倫敦行政法院系統,以及英國獨立機構「資訊委員辦公室」ICO,向倫敦政經學院索取蔡英文的博士論文、口試委員名單及口試報告,結果得到的答案是。

彭文正說:「他們(ICO)告訴Michael Richardson,說他們的獨立調查結果,也證實了英國倫敦政經學院,確實沒有擁有Michael Richardson他所有查詢的有關蔡英文的博士口試委員的名單,以及博士口試的通過紀錄。」

台灣總統府方面多次強調,倫敦政經學院LSE校方已公開證實過,「蔡博士確實於1984年取得法律博士學位」,台灣總統府也早已公開出示過校方所提供的學生資料,希望外界勿受錯假訊息所誤導。

彭文正說,Michael Richardson會上訴到倫敦最高行政法院,繼續追問。

彭文正說:「Michael Richardson不滿意,他又上訴了,他說如果你說它沒有,那前面你們提供給台灣的法院,說你們擁有278頁的學生資料,那到底誰在說謊呢?」

彭文正透露,不管在台灣或是在英國的訴訟,他都會走完程序,接下來也會繼續追蹤,相信有更多細節浮出檯面。

