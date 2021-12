灣區七座大橋明年1月1日起加過橋費

【KTSF 李廷英報導】

灣區七座大橋的過橋費,將於2022年1月1日起增加1美元。

增加過橋費的七座大橋分別是Bay Bridge海灣大橋、Antioch大橋、Benicia-Martinez大橋、Carquinez大橋、Dumbarton大橋、Richmond-San Rafael大橋和San Mateo-Hayward大橋。

這是加州議會於2017年通過的州參議院第595號提案,和選民於2018年6月通過的地區3號提案,三次增加過橋費1美元中的第二次,第一次增加已於2019年1月1日生效,3號案的最後一次增加過橋費,將於2025年1月1日生效。

兩軸汽車和卡車以及摩托車的普通過橋費將於2022年1月1日起,從目前的6美元上漲到7美元。

