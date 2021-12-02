灣區七座大橋明年1月1日起加過橋費

December 2, 2021 新聞, 灣區新聞, 熱點關注
(KTSF / 資料圖片)

【KTSF 李廷英報導】

灣區七座大橋的過橋費，將於2022年1月1日起增加1美元。

增加過橋費的七座大橋分別是Bay Bridge海灣大橋、Antioch大橋、Benicia-Martinez大橋、Carquinez大橋、Dumbarton大橋、Richmond-San Rafael大橋和San Mateo-Hayward大橋。

這是加州議會於2017年通過的州參議院第595號提案，和選民於2018年6月通過的地區3號提案，三次增加過橋費1美元中的第二次，第一次增加已於2019年1月1日生效，3號案的最後一次增加過橋費，將於2025年1月1日生效。

兩軸汽車和卡車以及摩托車的普通過橋費將於2022年1月1日起，從目前的6美元上漲到7美元。

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