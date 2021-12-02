拜登稱暫未知Omicron新變種病毒對供應鏈有何影響（視頻）

December 2, 2021 全國消息, 新聞, 熱點關注, 財經新聞

【KTSF 張麗月報導】

總統拜登週三表示，暫時未知Omicron新變種病毒對供應鏈有何影響，他樂觀認為，未來幾個星期就會知道更多這個新變種病毒的特性。

在美國證實首宗傳入的Omicron新變種病毒之前，總統拜登在記者會上表示，預期在未來幾個星期會知道這個新變種病毒的特性，包括傳染力和破壞力，但最重要的是現時的疫苗是否有效應對這個新變種病毒，特別是要確保人人都可以接種到疫苗的加強針。

正當聯邦最高法院聆聽控辯雙方的爭辯去挑戰Roe v. Wade案的判決時，拜登重申，他支持這宗案件的裁決，即是容許婦女擁有墮胎權。

此外，拜登也提到在聖誕節前，美國的經濟和供應鏈都非常強勁和暢通，當局已經盡力疏導港口，減輕貨車司機人手短缺等問題，以確保聖誕節期間的店舖貨架上有貨品補充。

拜登說：「洛杉磯和長堤港口，今年至今比去年同期疏導多16%貨櫃，與商業和勞工合作，政府已有能力處理部份大型港口激增的貨物，等於全國的貨架都上滿貨品。」

拜登又說，港口的積壓，過去一星期已經減少大約四成，貨物的流動快過去年同期。

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