拜登稱暫未知Omicron新變種病毒對供應鏈有何影響（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

總統拜登週三表示,暫時未知Omicron新變種病毒對供應鏈有何影響,他樂觀認為,未來幾個星期就會知道更多這個新變種病毒的特性。

在美國證實首宗傳入的Omicron新變種病毒之前,總統拜登在記者會上表示,預期在未來幾個星期會知道這個新變種病毒的特性,包括傳染力和破壞力,但最重要的是現時的疫苗是否有效應對這個新變種病毒,特別是要確保人人都可以接種到疫苗的加強針。

正當聯邦最高法院聆聽控辯雙方的爭辯去挑戰Roe v. Wade案的判決時,拜登重申,他支持這宗案件的裁決,即是容許婦女擁有墮胎權。

此外,拜登也提到在聖誕節前,美國的經濟和供應鏈都非常強勁和暢通,當局已經盡力疏導港口,減輕貨車司機人手短缺等問題,以確保聖誕節期間的店舖貨架上有貨品補充。

拜登說:「洛杉磯和長堤港口,今年至今比去年同期疏導多16%貨櫃,與商業和勞工合作,政府已有能力處理部份大型港口激增的貨物,等於全國的貨架都上滿貨品。」

拜登又說,港口的積壓,過去一星期已經減少大約四成,貨物的流動快過去年同期。

