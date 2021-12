南加業主沒出租房屋 但竟有人說透過Airbnb租下房屋（視頻）

【KTSF 關鍵報導】

加州的一個家庭在這個假日季節,上網租了Airbnb的一間房子,但當他們入住了一陣子後,突然有陌生人出現在門口,這個家庭的所有成員都嚇壞了,而更奇怪的事情是,這個Airbnb出租房的房主,從來都沒有在網上出租這間房屋,到底是怎麼回事?

Airbnb說這間房屋是當代傑作,整棟別墅每晚租金是450美元,這價格好得不像是真的,果然不是真的。

屋主Jeff Branch說:「我說過我認為您被騙了。」

Branch是業主,他這間精美的屋子,就座落在聖塔莫妮卡的山腳,他和太太還有孩子,大概4個月前搬進這個別墅,上個月早些時候,他們外出沒在家,留了一個照看寵物的人,幫忙看管房屋。

Branch說:「她短信問我,是否在那週末出租房子,我們說沒有,她就說有人通過Airbnb租了那房子。」

Branch於是上網查詢,發現了那出租信息,但信息並不是他上傳的,而該信息也用了房子在出售時的照片。

Branch說:「這讓我真正意識到,很容易在網上做任何事,而不必獲得授權。」

Branch馬上致電Airbnb,客服告訴他,他的案件將迅速提交給特別小組處理。

Branch說:「客服說好的,有人會在今晚聯繫你,再就沒了。」

那出租信息繼續存在幾個星期,到了上週末,一個陌生人出現在他的家門前。

Branch說:「那種情形讓人感到很不適,人們在你的家門前出現,並拿著網上的照片說,我租下了這個房子。」

Branch表示,他沒有從Airbnb方面聽到有關驗證該出租信息,他找到了信息發布源,發現在其列表中,還有另外的房屋出租。

出租信息說,那間房子位於Kern縣,但CNN在Google上使用反向圖片搜索功能,發現那個房子實際上位於Brentwood市的Sunsent大道,CNN聯繫到了Airbnb官方,幾小時之後,這兩出租信息都被下架。

Branch說:「在媒體表態並可能有不利他們的報導之前,他們是不會在意的。」

Airbnb發聲明表示,信任是該公司一切事務的核心,而Airbnb社區不容壞人,這間房子的屋主是正確的,公司已採取行動,禁止有關出租信息及那發布人使用Airbnb平台。

Airbnb還表示,在租客辦理入住手續之後,才將錢發放到屋主賬戶,Airbnb也使用軟件,來偵察虛假的出租信息。

Airbnb堅稱,這類案件實際上極少發生。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。