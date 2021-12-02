南加業主沒出租房屋 但竟有人說透過Airbnb租下房屋（視頻）

【KTSF 關鍵報導】

加州的一個家庭在這個假日季節，上網租了Airbnb的一間房子，但當他們入住了一陣子後，突然有陌生人出現在門口，這個家庭的所有成員都嚇壞了，而更奇怪的事情是，這個Airbnb出租房的房主，從來都沒有在網上出租這間房屋，到底是怎麼回事？

Airbnb說這間房屋是當代傑作，整棟別墅每晚租金是450美元，這價格好得不像是真的，果然不是真的。

屋主Jeff Branch說：「我說過我認為您被騙了。」

Branch是業主，他這間精美的屋子，就座落在聖塔莫妮卡的山腳，他和太太還有孩子，大概4個月前搬進這個別墅，上個月早些時候，他們外出沒在家，留了一個照看寵物的人，幫忙看管房屋。

Branch說：「她短信問我，是否在那週末出租房子，我們說沒有，她就說有人通過Airbnb租了那房子。」

Branch於是上網查詢，發現了那出租信息，但信息並不是他上傳的，而該信息也用了房子在出售時的照片。

Branch說：「這讓我真正意識到，很容易在網上做任何事，而不必獲得授權。」

Branch馬上致電Airbnb，客服告訴他，他的案件將迅速提交給特別小組處理。

Branch說：「客服說好的，有人會在今晚聯繫你，再就沒了。」

那出租信息繼續存在幾個星期，到了上週末，一個陌生人出現在他的家門前。

Branch說：「那種情形讓人感到很不適，人們在你的家門前出現，並拿著網上的照片說，我租下了這個房子。」

Branch表示，他沒有從Airbnb方面聽到有關驗證該出租信息，他找到了信息發布源，發現在其列表中，還有另外的房屋出租。

出租信息說，那間房子位於Kern縣，但CNN在Google上使用反向圖片搜索功能，發現那個房子實際上位於Brentwood市的Sunsent大道，CNN聯繫到了Airbnb官方，幾小時之後，這兩出租信息都被下架。

Branch說：「在媒體表態並可能有不利他們的報導之前，他們是不會在意的。」

Airbnb發聲明表示，信任是該公司一切事務的核心，而Airbnb社區不容壞人，這間房子的屋主是正確的，公司已採取行動，禁止有關出租信息及那發布人使用Airbnb平台。

Airbnb還表示，在租客辦理入住手續之後，才將錢發放到屋主賬戶，Airbnb也使用軟件，來偵察虛假的出租信息。

Airbnb堅稱，這類案件實際上極少發生。

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