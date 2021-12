世衛指新變種病毒有快速傳播風險

【有線新聞】

世衛指有跡象顯示,Omicron變種病毒傳播速度比其他變種更快,歐盟委員會主席馮德萊恩促請成員國考慮強制接種疫苗。

Omicron變種病毒繼續蔓延,最新愛爾蘭、沙特阿拉伯等都「失守」,至今發現這個新變種的國家增至20多個,世衛官員表示,初期數據顯示大部分Omicron變種病毒個案症狀輕微。目前專家已鑑別出Omicron的40多處突變,部分突變顯示病毒有更快傳播風險,不過這種病毒株仍有很多未知數。

各國應加強監測、及早發現個案,至於如何阻止擴散,戴口罩、洗手和保持社交距離是有效手段,又指沒有證據新病毒株降低疫苗效用,現時毋須研發全新疫苗,只需要微調現有配方已經足夠。曾經從醫的歐盟委員會主席馮德萊恩表示,成員國應考慮是否強制接種疫苗,以應付Omicron擴散。

最先向世衛通報發現Omicron的南非當地醫學協會副主席表示,感染新變種病毒的患者比較年輕、症狀亦較輕微,即使在Omicron變種爆發的省份,送院的人不是太多,未有對醫療體系構成壓力。至於住院病人約90%沒有接種疫苗。鄰國博茨瓦納表示,當地發現的19宗Omicron變種個案,16宗沒有症狀。

