世衛指新變種病毒有快速傳播風險

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世衛指有跡象顯示，Omicron變種病毒傳播速度比其他變種更快，歐盟委員會主席馮德萊恩促請成員國考慮強制接種疫苗。

Omicron變種病毒繼續蔓延，最新愛爾蘭、沙特阿拉伯等都「失守」，至今發現這個新變種的國家增至20多個，世衛官員表示，初期數據顯示大部分Omicron變種病毒個案症狀輕微。目前專家已鑑別出Omicron的40多處突變，部分突變顯示病毒有更快傳播風險，不過這種病毒株仍有很多未知數。

各國應加強監測、及早發現個案，至於如何阻止擴散，戴口罩、洗手和保持社交距離是有效手段，又指沒有證據新病毒株降低疫苗效用，現時毋須研發全新疫苗，只需要微調現有配方已經足夠。曾經從醫的歐盟委員會主席馮德萊恩表示，成員國應考慮是否強制接種疫苗，以應付Omicron擴散。

最先向世衛通報發現Omicron的南非當地醫學協會副主席表示，感染新變種病毒的患者比較年輕、症狀亦較輕微，即使在Omicron變種爆發的省份，送院的人不是太多，未有對醫療體系構成壓力。至於住院病人約90%沒有接種疫苗。鄰國博茨瓦納表示，當地發現的19宗Omicron變種個案，16宗沒有症狀。

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