美國出現首宗新型肺炎變種病毒Omicron確診病例,患者身處舊金山(三藩市)。

白宮抗疫顧問Anthony Fauci醫生周三在記者會稱,該名患者最近曾到南非旅遊。

Fauci醫生表示,他於11月22日抵達舊金山灣區,之後發病並求醫,11月29日證實確診,舊金山加大醫療中心的醫生稍後根據基因排序,證實患者是確診Omicron變種病毒。

該名病人已接種疫苗,但尚未接種加強針,目前正自我隔離,病癥輕微,曾與他接觸的人士已接受檢測,結果是陰性。

全球約20多個國家已通報出現Omicron確診個案,世衛組織稍早指Omicron變種病毒令人關注,有快速傳播的風險,美國週一起對南非等週邊國家實施旅遊限制,希望阻截病毒散播。

