舊金山街頭危機反應小組已接手處理近四成911電話（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山(三藩市)設立街頭危機反應小組一年以來,近四成的911電話被這小組接手處理,而並不是由警察來處理問題,市府希望往後所有的這類非緊急電話,都可以由街頭危機反應小組負責處理。

有到過舊金山的民眾都會發現,舊金山街上經常會發生有些有精神或是濫用毒品的人,會在街上干擾秩序,但要是民眾打911舉報,處理這些問題的警察,就不能分身優先處理其他和罪案有關的事件。

舊金山市長布里德(London Breed)說:「事實是,沒有一個方式是可以解決所有的問題,有些人有精神分裂、有些人有行為上的問題、有些有人濫用藥物的問題,這是複雜的,有時候有人會動用暴力,有時候不會。」

有鑑於此,舊金山在一年前成立了街頭危機反應小組,從911電話當中,五千通交由這小組處理,當中三千個涉及正在發生的危機,開始時的一個六人隊,已經增加到目前的六個六人隊,明年初會增加到有七支隊伍。

他們會處理街上發生的問題,而不會每次都會動用到警察和醫護人員到場。

緊急事務管理部門現在已經將每個月58%的911電話,交給街頭危機反應小組,當局打算在未來將所有這類非緊急情況交給小組。

