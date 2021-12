歐洲當局指Omicron患者症狀輕微或沒症狀

【有線新聞】

歐洲疾控中心指,目前歐洲確診Omicron變種病毒的患者均症狀輕微甚至沒有症狀。歐洲藥品管理局認為,現有新型肺炎疫苗仍有保護作用,BioNTech相信旗下現有疫苗可防止感染新變種病毒後出現重症。

隨著荷蘭有驗出Omicron的個案,樣本早於南非通報此新變種病毒前採集,意味Omicron比外界原先已知時間更早已於歐洲存在。歐洲亦是目前已知最多Omicron輸入個案的地區。

歐洲疾控中心指,目前逾40名分散於多個歐盟成員國的Omicron患者,均症狀輕微甚或無症狀,不過患者均較年輕,部分有接種疫苗,專家稱不宜基於這些早期和少數數據而輕視Omicron。

有不同醫生反映已打針患者情況較好。歐洲藥品管理局指,即使新變種病毒繼續擴散,現今疫苗仍有保護作用。BioNTech行政總裁沙欣相信,公司與輝瑞研發的現有疫苗可以防止感染Omicron後,出現需要入院治療的重症。沙欣指疫苗誘發抗體對付新變種病毒可能有阻礙。但疫苗同時亦會誘發,能殺滅受感染細胞的「T細胞」。而T細胞理應能認知Omicron上,很多未改變的刺突蛋白,從而攻擊受感染細胞,阻止病毒複製和引致重症。

連日新增Omicron個案的英國,累計宗數佔全歐洲約一半,其中最少9宗在蘇格蘭發現的個案,與11月20日一個私人活動有關,患者都沒外遊紀錄。英國衛生大臣賈偉德稱似乎有社區傳播,預料個案會增加。首相約翰遜期望明年一月底前為全國合資格成年人接種加強劑。

世衛重申個別國家實施旅遊禁令無助防止Omicron傳播,組織建議高風險群組,包括60歲以上及可能出現嚴重症狀人士,如患心臟病、癌症和糖尿病病人,應延遲外遊。

