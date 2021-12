Omicron已蔓延至20個國家 美國暫未有病例（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

在週二的白宮疫情簡報會上,白宮醫療總顧問Anthony Fauci醫生表示,在南非新發現的變種病毒Omicron傳播快速,現已蔓延至20個國家,一共錄得226宗確診個案,暫時美國仍未發現有Omicron,當局會繼續密切監察研究Omicron變種病毒的特性。

在白宮疫情簡報會上,Fauci醫生表示,南非新變種病毒Omicron傳播速度很快,巴西成為南美洲首個國家發現Omicron確診個案,日本和法國週二也發現有Omicron,但關於Omicron變種病毒的傳播力、是否會令病情更加嚴重,以及抗藥性等仍然是未知數。

Fauci指出,來自南非的初步證據顯示,Omicron並沒有出現不尋常的病癥,但這些都是初步的評估,仍有待詳細分析研究這個變種病毒的特性。

Fauci說:「如何影響疾病的嚴重程度?這些都是估計,只有很少個案,很難斷定這特別變種病毒,是否會導致嚴重疾病,雖然來自南非部份初步資料顯示,伴隨這變種病毒,沒有不尋常病癥,我們不知道,太早判斷。」

有份出席疫情簡報會的聯邦疾病防控中心(CDC)總監Rochelle Walensky表示,現時在美國,Delta仍然是主要的流行變種病毒,代表了99.9%所有的基因排序樣本。

她說雖然現行的疫苗對抗Omicron是否有效仍未清楚,但對抗變種病毒的有效方法是打新型肺炎病毒疫苗的加強針。

