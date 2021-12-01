Omicron已蔓延至20個國家 美國暫未有病例（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

在週二的白宮疫情簡報會上，白宮醫療總顧問Anthony Fauci醫生表示，在南非新發現的變種病毒Omicron傳播快速，現已蔓延至20個國家，一共錄得226宗確診個案，暫時美國仍未發現有Omicron，當局會繼續密切監察研究Omicron變種病毒的特性。

在白宮疫情簡報會上，Fauci醫生表示，南非新變種病毒Omicron傳播速度很快，巴西成為南美洲首個國家發現Omicron確診個案，日本和法國週二也發現有Omicron，但關於Omicron變種病毒的傳播力、是否會令病情更加嚴重，以及抗藥性等仍然是未知數。

Fauci指出，來自南非的初步證據顯示，Omicron並沒有出現不尋常的病癥，但這些都是初步的評估，仍有待詳細分析研究這個變種病毒的特性。

Fauci說：「如何影響疾病的嚴重程度？這些都是估計，只有很少個案，很難斷定這特別變種病毒，是否會導致嚴重疾病，雖然來自南非部份初步資料顯示，伴隨這變種病毒，沒有不尋常病癥，我們不知道，太早判斷。」

有份出席疫情簡報會的聯邦疾病防控中心（CDC）總監Rochelle Walensky表示，現時在美國，Delta仍然是主要的流行變種病毒，代表了99.9%所有的基因排序樣本。

她說雖然現行的疫苗對抗Omicron是否有效仍未清楚，但對抗變種病毒的有效方法是打新型肺炎病毒疫苗的加強針。

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