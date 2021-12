奧克蘭警方成立戰略小組應對有組織罪案（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

東灣奧克蘭(屋崙)警察局長表示,鑑於近期有持槍匪徒組成車隊作案,警方成立戰略小組,出動防彈警車應對,警方亦指出,最近兩宗命案的匪徒,在市內涉及其他犯罪活動。

星期日在Lake Merritt附近Grand Ave發生的槍擊命案,28歲死者Eric Davis上前阻止一宗汽車盜竊案時,被匪徒從汽車裡開槍擊中,送院後傷重死亡。

上星期三,任職保安的退休警員Kevin Nishita,護衛本地KRON電視台記者採訪時中槍死亡,奧克蘭警察局長LeRonne Armstrong週二表示,案中匪徒連開多槍,並非意外開槍事件。

今年以來,奧克蘭發生了127宗兇殺案,警察局長在記者會中,為127名死者默哀兩分鐘零七秒。

Armstrong表示,近期的暴力罪案,匪徒來自灣區其他城市,非常有組織而且有槍械。

Armstrong說:「我們一再見到一群人,有時並非奧克蘭居民,從事多宗盜竊案,試過一小時內連續30宗案件,盜竊多輛汽車。」

奧克蘭警方成立戰略小組,由受過特別訓練的警員,以及出動防彈警車,在市內高危地區,專門對付有組織和極度危險的犯罪車隊。

Armstrong說:「受過特殊訓練的警員曉得,如何應付高度武力的情況,我最關注槍械暴力的程度,每次這些車隊進入奧克蘭犯案時,我們的巡邏警員都身陷險境,性命受到威脅。」

警察局長透露,這些犯罪組織,在社交網上宣傳及招募同黨,警方正密切注視。

相對於有組織犯罪活動的增長,奧克蘭警隊正面對有史以來最少的警員數目,全個警隊目前只有676名警員,較去年同期少了60多人,今年年底畢業的警察訓練班,將增加20多名巡邏警員,警方盼望新的訓練班明年可以再添約30名警員。

談到奧克蘭華埠治安,警方特別派駐巡邏警員,加上藍天使義工隊的幫忙,使華埠罪案數字顯著下降。

Armstrong說:「我認為這警民合作的模式,可應用於市內其他地區,然而這涉及人手問題,警員超時工作,當警員數目這樣少的時候,就是同一批警員超時上班,我們也需要平衡警員的工作量和健康。」

