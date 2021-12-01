奧克蘭警方成立戰略小組應對有組織罪案（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

東灣奧克蘭（屋崙）警察局長表示，鑑於近期有持槍匪徒組成車隊作案，警方成立戰略小組，出動防彈警車應對，警方亦指出，最近兩宗命案的匪徒，在市內涉及其他犯罪活動。

星期日在Lake Merritt附近Grand Ave發生的槍擊命案，28歲死者Eric Davis上前阻止一宗汽車盜竊案時，被匪徒從汽車裡開槍擊中，送院後傷重死亡。

上星期三，任職保安的退休警員Kevin Nishita，護衛本地KRON電視台記者採訪時中槍死亡，奧克蘭警察局長LeRonne Armstrong週二表示，案中匪徒連開多槍，並非意外開槍事件。

今年以來，奧克蘭發生了127宗兇殺案，警察局長在記者會中，為127名死者默哀兩分鐘零七秒。

Armstrong表示，近期的暴力罪案，匪徒來自灣區其他城市，非常有組織而且有槍械。

Armstrong說：「我們一再見到一群人，有時並非奧克蘭居民，從事多宗盜竊案，試過一小時內連續30宗案件，盜竊多輛汽車。」

奧克蘭警方成立戰略小組，由受過特別訓練的警員，以及出動防彈警車，在市內高危地區，專門對付有組織和極度危險的犯罪車隊。

Armstrong說：「受過特殊訓練的警員曉得，如何應付高度武力的情況，我最關注槍械暴力的程度，每次這些車隊進入奧克蘭犯案時，我們的巡邏警員都身陷險境，性命受到威脅。」

警察局長透露，這些犯罪組織，在社交網上宣傳及招募同黨，警方正密切注視。

相對於有組織犯罪活動的增長，奧克蘭警隊正面對有史以來最少的警員數目，全個警隊目前只有676名警員，較去年同期少了60多人，今年年底畢業的警察訓練班，將增加20多名巡邏警員，警方盼望新的訓練班明年可以再添約30名警員。

談到奧克蘭華埠治安，警方特別派駐巡邏警員，加上藍天使義工隊的幫忙，使華埠罪案數字顯著下降。

Armstrong說：「我認為這警民合作的模式，可應用於市內其他地區，然而這涉及人手問題，警員超時工作，當警員數目這樣少的時候，就是同一批警員超時上班，我們也需要平衡警員的工作量和健康。」

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