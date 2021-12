【KTSF】

為因應需求的增加,奧克蘭(屋崙)市府即日起延長市府廣場的新型肺炎疫苗接種和病毒檢測站服務,一直到年底,而且全部免費。

檢測站就位於市府大樓旁的Frank Ogawa廣場,一周七天免費提供市民接種疫苗和新型冠狀病毒檢測服務,無須預約。

疫苗和檢測站營運時間是每天早上9點到下午5點,周末也照常服務,民眾直接到場就可以免費接種疫苗或做病毒檢測。

這項服務會持續到年底,如果屆時需求仍然很高,市府則會再將服務延長到明年。

診所地址是奧克蘭市250 Frank H. Ogawa Plaza,民眾可也以上Alameda縣的網站,查看該縣其他的疫苗和檢測站。

