【KTSF】

星期日下午,一名奧克蘭(屋崙)居民在Lake Merritt附近上前阻止一宗汽車盜竊案時,被其中一名匪徒開槍打死,奧克蘭警方週二公佈涉案汽車的照片。

匪徒駕駛的汽車是一部黑色豐田RAV4,警方表示,星期日下午3時半左右,車裡面一名乘客向男事主Eric Davis開槍,導致他傷重死亡。

槍擊案發生之前,Davis本身停泊在Grand Ave 600號地段的汽車被盜竊,當他目擊另一宗汽車盜竊案時,他上前阻止,後來被匪徒槍殺。

警方指出,乘坐涉案汽車的匪徒,同一天涉嫌在奧克蘭盜竊其他汽車,警方呼籲市民如果看到這輛汽車,應通知警方,電話是(510) 238-3821,警方懸紅一萬元緝拿匪徒歸案。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。