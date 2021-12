南灣學生本週末舉行音樂會 為加州殉職消防員家屬籌款（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

週二是Giving Tuesday,感恩節後的星期二,讓人們想到為他人服務,南灣有一群學生將在本週末舉行音樂會籌款,對象是加州殉職消防員的家屬。

聖荷西Harker學校剛滿15歲的學生劉子雋正在練鋼琴,他和另外約十名藝術家與義工,將在12月4日舉行音樂會,再度為加州消防基金會募款。

這組織致力於為殉職消防員的家屬提供精神與財政上的援助,去年首次以線上方式舉行,籌得1.3萬,今年首次舉辦有現場觀眾的演奏會。

劉子雋說:「我相信我非常幸運,在財政上有父母支持,也有人在其他領域幫助我,所以我真的希望能夠幫助沒有一些不幸人士,如果能夠改變一個人的生命,或讓他們有再次有機會,爭取到他們在生命中所失去的,這會令我非常開心。」

兩個小時的音樂會,將運用聯合國長遠發展方針的指引來組織環保的環節。

音樂會的售票將完全電子化,並也運用手機技術,在演出的時候,觀眾可以透過手機,一面看演奏,一面看關於表演者的簡介等。

而劉子雋也用區塊鏈技術,設計不可複製的數碼圖畫、影像等,給民眾購買來籌款。

音樂會將在本週六傍晚7點在Santa Clara的Triton博物院舉行,購票細節,請瀏覽:https://www.eventbrite.com/e/2021-tribute-to-fallen-heroes-hybrid-charity-concert-tickets-201892023477

