南灣學生本週末舉行音樂會 為加州殉職消防員家屬籌款（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

週二是Giving Tuesday，感恩節後的星期二，讓人們想到為他人服務，南灣有一群學生將在本週末舉行音樂會籌款，對象是加州殉職消防員的家屬。

聖荷西Harker學校剛滿15歲的學生劉子雋正在練鋼琴，他和另外約十名藝術家與義工，將在12月4日舉行音樂會，再度為加州消防基金會募款。

這組織致力於為殉職消防員的家屬提供精神與財政上的援助，去年首次以線上方式舉行，籌得1.3萬，今年首次舉辦有現場觀眾的演奏會。

劉子雋說：「我相信我非常幸運，在財政上有父母支持，也有人在其他領域幫助我，所以我真的希望能夠幫助沒有一些不幸人士，如果能夠改變一個人的生命，或讓他們有再次有機會，爭取到他們在生命中所失去的，這會令我非常開心。」

兩個小時的音樂會，將運用聯合國長遠發展方針的指引來組織環保的環節。

音樂會的售票將完全電子化，並也運用手機技術，在演出的時候，觀眾可以透過手機，一面看演奏，一面看關於表演者的簡介等。

而劉子雋也用區塊鏈技術，設計不可複製的數碼圖畫、影像等，給民眾購買來籌款。

音樂會將在本週六傍晚7點在Santa Clara的Triton博物院舉行，購票細節，請瀏覽：https://www.eventbrite.com/e/2021-tribute-to-fallen-heroes-hybrid-charity-concert-tickets-201892023477

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