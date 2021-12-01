報告指Amazon等大型零售商導致港口擁堵兼污染

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最新的一份報告發現，Amazon和Walmart等這些大型零售商不但導致港口擁堵，還造成污染，影響港口附近社區的健康。

到目前為止，大家可能已經了解到供應鏈危機的主要因素之一，是美國港口的擁堵，有大量貨船滯留，而這些貨船也為港口附近的社區帶來污染。

一份由兩個環境組織編寫的最新報告顯示，世界最大的零售商是造成擁堵和污染的罪魁禍首。

報告指出，Walmart、Taget、Amazon和Ikea，在2018年至2020年間進口的商品，造成了相等於2千萬噸二氧化碳排放。

截至週日，還有84艘貨船在南加州海岸港口等待卸貨，長期以來，貨船的排放導致港口周圍社區嚴重的健康問題。

聯邦貿易委員會（FTC）正在調查供應鏈中斷相關的情況，FTC也正在調查反競爭行為，是否導致物價上漲。

這個聯邦反壟斷機構命令Amazon、Walmart、Kroger、P&G、Tyson、Kraft Heinz和其他主要零售商通報他們取貨和交貨的能力，這些公司有45天時間做出回應。

一個獨立雜貨貿易集團對FTC的調查，表示讚賞和支持，他們也指出，供應鏈問題，對他們與顧客的影響，大於像Kroger和Malmart這樣的巨頭。

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