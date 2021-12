報告指Amazon等大型零售商導致港口擁堵兼污染

【KTSF】

最新的一份報告發現,Amazon和Walmart等這些大型零售商不但導致港口擁堵,還造成污染,影響港口附近社區的健康。

到目前為止,大家可能已經了解到供應鏈危機的主要因素之一,是美國港口的擁堵,有大量貨船滯留,而這些貨船也為港口附近的社區帶來污染。

一份由兩個環境組織編寫的最新報告顯示,世界最大的零售商是造成擁堵和污染的罪魁禍首。

報告指出,Walmart、Taget、Amazon和Ikea,在2018年至2020年間進口的商品,造成了相等於2千萬噸二氧化碳排放。

截至週日,還有84艘貨船在南加州海岸港口等待卸貨,長期以來,貨船的排放導致港口周圍社區嚴重的健康問題。

聯邦貿易委員會(FTC)正在調查供應鏈中斷相關的情況,FTC也正在調查反競爭行為,是否導致物價上漲。

這個聯邦反壟斷機構命令Amazon、Walmart、Kroger、P&G、Tyson、Kraft Heinz和其他主要零售商通報他們取貨和交貨的能力,這些公司有45天時間做出回應。

一個獨立雜貨貿易集團對FTC的調查,表示讚賞和支持,他們也指出,供應鏈問題,對他們與顧客的影響,大於像Kroger和Malmart這樣的巨頭。

