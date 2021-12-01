包維爾指Omicron可能拖慢經濟和招聘 令通脹前景不確定

【KTSF 張麗月報導】

聯儲局主席包維爾週二在國會參議院銀行委員會作證時表示，南非新發現的變種病毒Omicron的出現，有可能拖慢經濟和招聘也令通脹前景不確定。

聯儲局主席包維爾在國會參議院作證時表示，Omicron新變種病毒的出現，令前景更加不明朗，可能令聯儲局下一步政策行動變得複雜，因為面對疫情，民眾不太願意出來工作，從而拖慢勞工市場的進展，以及進一步干擾供應鏈。

包維爾說：「近期上升的新型肺炎病毒個案，以及Omicron新變種病毒的出現，令就業和經濟活動構成下行風險，以及增加通脹的不明朗。」

包維爾指出，如果新變種病毒導致中國、越南或其他亞洲國家的工廠出現另一波關閉潮，就會令原本阻滯的供應鏈惡化，特別是美國的消費者繼續購買更多家具和家電等貨品，無形中會進一步推高未來幾個月的價格，他說通脹升高將會持續到明年。

有份出席作證的財長耶倫，就催促國會提高12月15日到期的國債上限，否則政府就會出現債務違約，可能導致金融危機。

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