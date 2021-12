包維爾指Omicron可能拖慢經濟和招聘 令通脹前景不確定

【KTSF 張麗月報導】

聯儲局主席包維爾週二在國會參議院銀行委員會作證時表示,南非新發現的變種病毒Omicron的出現,有可能拖慢經濟和招聘也令通脹前景不確定。

聯儲局主席包維爾在國會參議院作證時表示,Omicron新變種病毒的出現,令前景更加不明朗,可能令聯儲局下一步政策行動變得複雜,因為面對疫情,民眾不太願意出來工作,從而拖慢勞工市場的進展,以及進一步干擾供應鏈。

包維爾說:「近期上升的新型肺炎病毒個案,以及Omicron新變種病毒的出現,令就業和經濟活動構成下行風險,以及增加通脹的不明朗。」

包維爾指出,如果新變種病毒導致中國、越南或其他亞洲國家的工廠出現另一波關閉潮,就會令原本阻滯的供應鏈惡化,特別是美國的消費者繼續購買更多家具和家電等貨品,無形中會進一步推高未來幾個月的價格,他說通脹升高將會持續到明年。

有份出席作證的財長耶倫,就催促國會提高12月15日到期的國債上限,否則政府就會出現債務違約,可能導致金融危機。

