Pfizer藥廠正生產新疫苗對抗Omicron變種病毒

Pfizer藥廠指正在生產新的疫苗,以對抗Omicron變種病毒。

Pfizer藥廠行政總監-Albert Bourla說:「我們知道變種病毒的基因排序,我們用它來開始,我們冒著風險生產疫苗,我們由星期五開始生產,基於病毒序列基因模板,我們將它放入該疫苗的核酸。」

Pfizer藥廠行政總監Albert Bourla說,雖然對Omicron認知不多,不知為何它傳播這麼快,不知它會否能避開疫苗保護,但已知道Omicron的基因排序,要爭取時間,而之前對抗南非Beta變種時,也這樣定制過疫苗,但是因為使用當前的疫苗和Delta疫苗,可以預防Beta病毒,對Omicron病毒也可以做同樣的事情。

