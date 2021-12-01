Pfizer藥廠正生產新疫苗對抗Omicron變種病毒

December 1, 2021 全國消息, 新聞, 熱點關注, 財經新聞

【KTSF】

Pfizer藥廠指正在生產新的疫苗，以對抗Omicron變種病毒。

Pfizer藥廠行政總監-Albert Bourla說：「我們知道變種病毒的基因排序，我們用它來開始，我們冒著風險生產疫苗，我們由星期五開始生產，基於病毒序列基因模板，我們將它放入該疫苗的核酸。」

Pfizer藥廠行政總監Albert Bourla說，雖然對Omicron認知不多，不知為何它傳播這麼快，不知它會否能避開疫苗保護，但已知道Omicron的基因排序，要爭取時間，而之前對抗南非Beta變種時，也這樣定制過疫苗，但是因為使用當前的疫苗和Delta疫苗，可以預防Beta病毒，對Omicron病毒也可以做同樣的事情。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report.)
版權所有，不得轉載。

Related Articles

Be the first to comment

Leave a Reply