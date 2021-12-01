Pfizer藥廠正生產新疫苗對抗Omicron變種病毒

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Pfizer藥廠指正在生產新的疫苗，以對抗Omicron變種病毒。

Pfizer藥廠行政總監-Albert Bourla說：「我們知道變種病毒的基因排序，我們用它來開始，我們冒著風險生產疫苗，我們由星期五開始生產，基於病毒序列基因模板，我們將它放入該疫苗的核酸。」

Pfizer藥廠行政總監Albert Bourla說，雖然對Omicron認知不多，不知為何它傳播這麼快，不知它會否能避開疫苗保護，但已知道Omicron的基因排序，要爭取時間，而之前對抗南非Beta變種時，也這樣定制過疫苗，但是因為使用當前的疫苗和Delta疫苗，可以預防Beta病毒，對Omicron病毒也可以做同樣的事情。

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