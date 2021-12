CDC強烈建議18歲或以上人士打新冠疫苗加強針（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

聯邦疾控中心(CDC)最新指引,所有18歲或以上的成年人強烈建議他們打新型肺炎加強針,以對抗Omicron變種病毒的快速傳播,雖然美國尚未發現Omicron病例,但官員們重申該病毒仍在傳播,我們要為未來作準備。

CDC建議,所有18歲或以上的成人在,接種Pfizer/Moderna第二針疫苗6個月後,或J&J第一針疫苗2個月後,都應該打加強針。

CDC總監Rochelle Walensky說:「我們不可以預測未來,但可以為未來作準備,非常清晰,與去年相比,如今我們擁有絕對多的資源,來對抗變種病毒。」

目前為止,全美18歲以上人士中,只有22%打了加強針,而50歲或以上人士,有32%接種了加強針,最高接種率是65歲或以上人士,當中有44%已打加強針。

週一Pfizer藥廠向CNN透露,Pfizer預計將會向聯邦食品及藥物管理局(FDA)申請把新型肺炎加強針接種年齡層,降至16至17歲。

白宮首席防疫專家Anthony Fauci說:「疫苗,特別是加強針,令你的身體有抗體水平,即使有Delta變種之類,也能為你提某程度的交叉保護,尤其是針對嚴重病症。」

而醫學界對於Omicron變種病毒還存在很多未知因素,但是美國衛生官員強調,對於未知的危機,民眾最需要是打新型肺炎疫苗、打加強針以及一切預防工作,例如戴口罩。

布朗大學公共衛生學院院長Ashish Jha說:「我不擔心疫苗沒有作用,我擔心疫苗的功效會遭打擊,若然如此,會令疫情更難控制。」

