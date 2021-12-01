CDC強烈建議18歲或以上人士打新冠疫苗加強針（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】
聯邦疾控中心（CDC）最新指引，所有18歲或以上的成年人強烈建議他們打新型肺炎加強針，以對抗Omicron變種病毒的快速傳播，雖然美國尚未發現Omicron病例，但官員們重申該病毒仍在傳播，我們要為未來作準備。
CDC建議，所有18歲或以上的成人在，接種Pfizer/Moderna第二針疫苗6個月後，或J&J第一針疫苗2個月後，都應該打加強針。
CDC總監Rochelle Walensky說：「我們不可以預測未來，但可以為未來作準備，非常清晰，與去年相比，如今我們擁有絕對多的資源，來對抗變種病毒。」
目前為止，全美18歲以上人士中，只有22%打了加強針，而50歲或以上人士，有32%接種了加強針，最高接種率是65歲或以上人士，當中有44%已打加強針。
週一Pfizer藥廠向CNN透露，Pfizer預計將會向聯邦食品及藥物管理局（FDA）申請把新型肺炎加強針接種年齡層，降至16至17歲。
白宮首席防疫專家Anthony Fauci說：「疫苗，特別是加強針，令你的身體有抗體水平，即使有Delta變種之類，也能為你提某程度的交叉保護，尤其是針對嚴重病症。」
而醫學界對於Omicron變種病毒還存在很多未知因素，但是美國衛生官員強調，對於未知的危機，民眾最需要是打新型肺炎疫苗、打加強針以及一切預防工作，例如戴口罩。
布朗大學公共衛生學院院長Ashish Jha說：「我不擔心疫苗沒有作用，我擔心疫苗的功效會遭打擊，若然如此，會令疫情更難控制。」
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