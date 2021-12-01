灣區有僑學界人士抗議香港立法會選舉不平等（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

香港新一屆立法會選舉，將在下個月19日登場，關注香港立法會選舉的灣區僑學界人士，週二在舊金山（三藩市）華埠召開記者會，抗議選舉不平等。

包括部分傳統僑社僑領、香港問題關注人士，以及前香港媒體界人士等，週二齊聚在華埠一家酒樓，發聲抗議香港立法會選舉不平等。

活動主辦人趙炳賢說：「不平等的地方，好像泛民以及一些不同政黨的已經完全被DQ（否定資格），所以香港的人採取消極的態度，來抵制這次的選舉，我覺得一個民主社會，如果只有一種聲音，是很不公平的做法。」

香港自由燈塔創辦人/主席袁弓夷（Elmer Yuan）說：「違法違反中共自己訂的基本法，也違反了中英聯合聲明，所以基本上是一個不合法的選舉，稱不上選舉，沒有合法性。」

瞳行者麥加安說：「我們要選舉後才會知道結果的，才會有結果出來的，但是在港共政權，也運用回中共的傳統，是要知道結果才會選舉，剛好倒過來，這是一個天大的笑話來的。」

前香港文匯報副總編輯程翔分析指，根據香港基本法，不管是特首選舉還是立法會選舉，都規定循序漸進走向普選，但新一屆立法會選舉，號稱完善了制度，實際上卻反而倒退。

前香港文匯報副總編輯程翔說：「這次所謂完善過選舉制度之後，直選的成分跌到，在九十席當中只有二十席，從過去沒完善之前，直選是佔一半，第二個倒退是什麼呢？在過去的選舉，我們是沒有政治審查的，現在所謂完善了的選舉之後，就要先設立一個審查資格委員會，來審查這些準備參選的人。」

美國香港人會館週二在會中，明確表態杯葛香港立法會選舉，並擔心這次的選舉，會被中國政府做為國際宣傳。

美國香港人會館Kenobi說：「當一個政府已經違反一國兩制的制度之後，一個不遵守條約的政府，我們會不會繼續支持，這個壞的政府舉辦的選舉，如果我們都出來的話，令到這個選舉所謂的選舉，讓外國人覺得香港真的有選舉喔，香港真的還給市民選舉，這樣就敗了。」

袁弓夷說：「如果你投空白票，等於你覺得它這個是合法的，你才會投票，如果是違法的話，你根本就不應該投票。」

會中也有僑領聲援香港的自由民主。

前中華總會館總董林炳昌說：「我支持香港的自由民主的心，到現在86年，我的人生從未改變。」

致工總堂英文秘書楊海平說：「台灣現在比較緊張，因為今天的香港就是明天的台灣，我們也知道這個問題，所以我們支持香港的民主法治。」

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