灣區有僑學界人士抗議香港立法會選舉不平等（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

香港新一屆立法會選舉,將在下個月19日登場,關注香港立法會選舉的灣區僑學界人士,週二在舊金山(三藩市)華埠召開記者會,抗議選舉不平等。

包括部分傳統僑社僑領、香港問題關注人士,以及前香港媒體界人士等,週二齊聚在華埠一家酒樓,發聲抗議香港立法會選舉不平等。

活動主辦人趙炳賢說:「不平等的地方,好像泛民以及一些不同政黨的已經完全被DQ(否定資格),所以香港的人採取消極的態度,來抵制這次的選舉,我覺得一個民主社會,如果只有一種聲音,是很不公平的做法。」

香港自由燈塔創辦人/主席袁弓夷(Elmer Yuan)說:「違法違反中共自己訂的基本法,也違反了中英聯合聲明,所以基本上是一個不合法的選舉,稱不上選舉,沒有合法性。」

瞳行者麥加安說:「我們要選舉後才會知道結果的,才會有結果出來的,但是在港共政權,也運用回中共的傳統,是要知道結果才會選舉,剛好倒過來,這是一個天大的笑話來的。」

前香港文匯報副總編輯程翔分析指,根據香港基本法,不管是特首選舉還是立法會選舉,都規定循序漸進走向普選,但新一屆立法會選舉,號稱完善了制度,實際上卻反而倒退。

前香港文匯報副總編輯程翔說:「這次所謂完善過選舉制度之後,直選的成分跌到,在九十席當中只有二十席,從過去沒完善之前,直選是佔一半,第二個倒退是什麼呢?在過去的選舉,我們是沒有政治審查的,現在所謂完善了的選舉之後,就要先設立一個審查資格委員會,來審查這些準備參選的人。」

美國香港人會館週二在會中,明確表態杯葛香港立法會選舉,並擔心這次的選舉,會被中國政府做為國際宣傳。

美國香港人會館Kenobi說:「當一個政府已經違反一國兩制的制度之後,一個不遵守條約的政府,我們會不會繼續支持,這個壞的政府舉辦的選舉,如果我們都出來的話,令到這個選舉所謂的選舉,讓外國人覺得香港真的有選舉喔,香港真的還給市民選舉,這樣就敗了。」

袁弓夷說:「如果你投空白票,等於你覺得它這個是合法的,你才會投票,如果是違法的話,你根本就不應該投票。」

會中也有僑領聲援香港的自由民主。

前中華總會館總董林炳昌說:「我支持香港的自由民主的心,到現在86年,我的人生從未改變。」

致工總堂英文秘書楊海平說:「台灣現在比較緊張,因為今天的香港就是明天的台灣,我們也知道這個問題,所以我們支持香港的民主法治。」

