亞裔採訪組保安被槍殺 養女形容父親勇敢無私

上週在奧克蘭中心為在現場採訪新聞的小組提供保安的一名保安人員Kevin Nishita,被人開槍打死的事件,引起了廣泛關注。

本地KPIX電視專訪了Nishita的女兒Maureen Campos,她形容父親是個非常勇敢,並且無私的人。

Maureen說:「他離開的太早了。」

Kevin的女兒向記者談論著自己愛著的父親時,雖然她稱呼爸爸為Uncle Kevin,但這是菲律賓文化中很常見的稱呼養父的方法。

Maureen的親生父母,分別因為患上乳腺癌和中風離開了人世後,Kevin毫不猶豫的敞開大門,歡迎Maureen的到來,但她本來只是要找一個租住的房間,沒想到她的高中同學,Kevin的繼子,建議她搬來家裡住。

Maureen說:「我開始上大學,我對新的家人的期待非常少,大家能在一起我就非常感激了,但他總是會給我留下停車位置,確保我有停車的地方,這樣我就不用跑到很遠的地方停車,在我搬家的的時候,我還沒問,他們就跟我保證我會有地方住。」

Kevin見證女兒許多里程碑,包括她的婚禮。

Maureen說:「當我想起他已經不再人世時,我才發現他對我來說,真的是一個好父親。」

Maureen提供了她發給父親的最後一條短信。

56歲的Kevin,為了保護一個正在採訪奧克蘭商店搶劫案的採訪組,被人開槍擊中腹部,然後在被送往醫院的三天後去世。

據Maureen說父親中槍後,還讓採訪組人員趕緊爬下,還在保護大家。

Kevin曾經是一名警察,在退休之後加入了安保公司,因為他非常熱愛這份工作。

同時他也非常愛她的三個孩子,並給他們送了這個巨大的恐龍。

Maureen說,跟父親在一起生活了這麼久,看到這麼多的警局都在支持他,我感覺到非常震撼。

在即將到來的12月4號,Kevin的全家計劃去夏威夷旅行,他本應該會看到他出生不久的外孫,但是他再也見不到了。

Maureen想到這總是止不住哭,她說都不知道何時才停止流淚。

