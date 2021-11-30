世衛指南非公開發現Omicron值得表揚 不應受針對（視頻）

November 30, 2021 國際新聞, 新聞, 熱點關注

【KTSF 朱慧琪報導】

Omicron變種病毒迅速蔓延全球，北美洲加拿大已經失守，該國發現2宗Omicron變種病毒確診個案，及4宗懷疑個案，衛生專家警告，Omicron很可能已經進入美國，民眾不可鬆懈，另外，多國立即收緊對南非及周邊地區旅遊限制，世衛回應指，南非圍繞Omicron變種病毒的科學性和透明度值得表揚，而不應受到各國的針對及限制。

總統拜登週一就新變種病毒株Omicron向全國發表講話，一開始就讚揚南非的透明度。

拜登說：「歸功於南非科學家率先發現新變種病毒株，並知會全球，這種透明度值得鼓勵和表揚

不過全球多國包括美國，對南非和周邊七個國家實施旅遊限制，引來世衛和南非批評。

南非抗疫顧問委員會副主席Salim Abdool Karim說：「這真離譜，南非和非洲南部國家因做得對而被懲罰。」

世衛發言人Margaret Harris說：「事實上，讓南非覺得做所有正確的事情，會導致不好的結果，不但對南非和非洲南部國家不利，而且對世界不利。」

白宮發言人Jen Psaki解釋旅遊限制，目的「不是為了懲罰」，而是保護美國人民，要爭取時間讓民眾接種疫苗，和讓專家對Omicron有更多了解。

在北美洲中，加拿大安大略省有2宗Omicron變種病毒確診個案，和4宗懷疑個案，而確診患者最近都到過尼日利亞。

白宮首席防疫專家Anthony Fauci醫生說，這對美國來說是不可避免的，問題是我們要為此做好準備。

Fauci說：「讓愈來愈多人接種疫苗及接種加強針，這就是我們可以為此準備的。」

另外，剛剛放寬入境限制20日的日本，週二起再次禁止外國人入境。

日本首相說，近日來自南非國家入境日本的32人中，有1人的新型肺炎檢測呈陽性，該人曾從納米比亞前往日本，目前尚不清楚是否屬於Omicron變種病毒。

目前為止，已有逾40個國家及地區對南非及周邊地區實施旅遊限制，包括新西蘭、馬爾代夫等，禁止該區多國旅客入境。

距離聖誕節還有不足一個月，白宮敦促任何計劃了旅行，或考慮旅行的美國人，必須要接種疫苗或接種加強針，採取所有CDC疾控中心建議的預防措施。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
版權所有，不得轉載。

Related Articles

Be the first to comment

Leave a Reply