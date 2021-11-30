世衛指南非公開發現Omicron值得表揚 不應受針對（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

Omicron變種病毒迅速蔓延全球，北美洲加拿大已經失守，該國發現2宗Omicron變種病毒確診個案，及4宗懷疑個案，衛生專家警告，Omicron很可能已經進入美國，民眾不可鬆懈，另外，多國立即收緊對南非及周邊地區旅遊限制，世衛回應指，南非圍繞Omicron變種病毒的科學性和透明度值得表揚，而不應受到各國的針對及限制。

總統拜登週一就新變種病毒株Omicron向全國發表講話，一開始就讚揚南非的透明度。

拜登說：「歸功於南非科學家率先發現新變種病毒株，並知會全球，這種透明度值得鼓勵和表揚

不過全球多國包括美國，對南非和周邊七個國家實施旅遊限制，引來世衛和南非批評。

南非抗疫顧問委員會副主席Salim Abdool Karim說：「這真離譜，南非和非洲南部國家因做得對而被懲罰。」

世衛發言人Margaret Harris說：「事實上，讓南非覺得做所有正確的事情，會導致不好的結果，不但對南非和非洲南部國家不利，而且對世界不利。」

白宮發言人Jen Psaki解釋旅遊限制，目的「不是為了懲罰」，而是保護美國人民，要爭取時間讓民眾接種疫苗，和讓專家對Omicron有更多了解。

在北美洲中，加拿大安大略省有2宗Omicron變種病毒確診個案，和4宗懷疑個案，而確診患者最近都到過尼日利亞。

白宮首席防疫專家Anthony Fauci醫生說，這對美國來說是不可避免的，問題是我們要為此做好準備。

Fauci說：「讓愈來愈多人接種疫苗及接種加強針，這就是我們可以為此準備的。」

另外，剛剛放寬入境限制20日的日本，週二起再次禁止外國人入境。

日本首相說，近日來自南非國家入境日本的32人中，有1人的新型肺炎檢測呈陽性，該人曾從納米比亞前往日本，目前尚不清楚是否屬於Omicron變種病毒。

目前為止，已有逾40個國家及地區對南非及周邊地區實施旅遊限制，包括新西蘭、馬爾代夫等，禁止該區多國旅客入境。

距離聖誕節還有不足一個月，白宮敦促任何計劃了旅行，或考慮旅行的美國人，必須要接種疫苗或接種加強針，採取所有CDC疾控中心建議的預防措施。

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