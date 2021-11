世衛指南非公開發現Omicron值得表揚 不應受針對（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

Omicron變種病毒迅速蔓延全球,北美洲加拿大已經失守,該國發現2宗Omicron變種病毒確診個案,及4宗懷疑個案,衛生專家警告,Omicron很可能已經進入美國,民眾不可鬆懈,另外,多國立即收緊對南非及周邊地區旅遊限制,世衛回應指,南非圍繞Omicron變種病毒的科學性和透明度值得表揚,而不應受到各國的針對及限制。

總統拜登週一就新變種病毒株Omicron向全國發表講話,一開始就讚揚南非的透明度。

拜登說:「歸功於南非科學家率先發現新變種病毒株,並知會全球,這種透明度值得鼓勵和表揚

不過全球多國包括美國,對南非和周邊七個國家實施旅遊限制,引來世衛和南非批評。

南非抗疫顧問委員會副主席Salim Abdool Karim說:「這真離譜,南非和非洲南部國家因做得對而被懲罰。」

世衛發言人Margaret Harris說:「事實上,讓南非覺得做所有正確的事情,會導致不好的結果,不但對南非和非洲南部國家不利,而且對世界不利。」

白宮發言人Jen Psaki解釋旅遊限制,目的「不是為了懲罰」,而是保護美國人民,要爭取時間讓民眾接種疫苗,和讓專家對Omicron有更多了解。

在北美洲中,加拿大安大略省有2宗Omicron變種病毒確診個案,和4宗懷疑個案,而確診患者最近都到過尼日利亞。

白宮首席防疫專家Anthony Fauci醫生說,這對美國來說是不可避免的,問題是我們要為此做好準備。

Fauci說:「讓愈來愈多人接種疫苗及接種加強針,這就是我們可以為此準備的。」

另外,剛剛放寬入境限制20日的日本,週二起再次禁止外國人入境。

日本首相說,近日來自南非國家入境日本的32人中,有1人的新型肺炎檢測呈陽性,該人曾從納米比亞前往日本,目前尚不清楚是否屬於Omicron變種病毒。

目前為止,已有逾40個國家及地區對南非及周邊地區實施旅遊限制,包括新西蘭、馬爾代夫等,禁止該區多國旅客入境。

距離聖誕節還有不足一個月,白宮敦促任何計劃了旅行,或考慮旅行的美國人,必須要接種疫苗或接種加強針,採取所有CDC疾控中心建議的預防措施。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。