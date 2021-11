【KTSF】

灣區這個週末異常溫暖,部分地區的氣溫打破同日紀錄,這個星期哪一日最熱呢?

國家氣象局指出,週日東灣奧克蘭(屋崙)博物館一帶,最高氣溫華氏73度,打破同日紀錄。

舊金山(三藩市)國際機場和Salinas機場則平了同日最高溫紀錄。

氣象局表示,一股高氣壓正在影響灣區的天氣,阻擋風雨的進入,所以天氣異常溫暖和乾燥。

預測星期三最熱,灣區大部分地區最高氣溫華氏70多度,比起正常氣溫高出10度至15度。

Monterey地區更有機會突破華氏80度,預測星期四開始氣溫逐漸回落。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。