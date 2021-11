美英澳印等7國據報暗中助台建造潛艇

【有線新聞】

路透社報道,美、英、印、澳等最少七個國家暗中協助台灣研製潛艇,包括提供零件和技術支援。在北京,中國外交部批評台灣當局勾結外國勢力,警告參與國家停止與台灣的軍事聯繫。

一年前,蔡英文總統在台船高雄廠,主持台灣第一艘自製潛艦動工儀式,時任美國在台協會處長酈英傑有份出席。

蔡英文曾指,北京施壓令外國不敢賣潛艇予台灣,唯一出路是自主研製。2017年展開代號「海昌計畫」的建造潛艇大計,目標於2025年交付8艘潛艦中的第一艘,估計涉值160億美元。

路透社報道指,此計劃獲美、英等至少七個國家暗中協助,其中美國提供建造潛艇作戰系統的零件和聲納等關鍵技術。英國就於過去三年,多次向英國公司批出許可證,輸出潛艇零件、技術或軟件到台灣,更有皇家海軍潛艦退役准將協助台灣招攬專家。

還有澳洲、南韓、印度、西班牙及加拿大等最少5個國家的工程師、技術員和前海軍軍官,以高雄港為基地,向負責建艦的台船公司提供專業建議。

路透社指台灣兩艘已服役的劍龍級潛艇,搭配8艘自製新潛艇,配備魚雷和反艦導彈,將對攻台艦隊構成致命威脅,可以攻擊運載登陸部隊的解放軍。

報道又引述知情人士指,潛艇可部署在台灣東面深海,在衝突中維持東海岸港口運作,以便補給。

報道指,台灣認為打造新潛艦對不對稱戰力很重要,原本推斷過程中會面對的各項挑戰已經排除,而建潛艦計劃正依計行事。

在北京,中國外交部回覆路透社,批評台灣當局勾結外國勢力,警告涉事國家停止與台灣的軍事聯繫、停止支持台獨勢力,形容這些國家正玩火,會引火自焚。

