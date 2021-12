【KTSF】

密歇根州一間高中週二中午發生致命槍擊案,最少3名學生死亡,另外8人受傷。

槍擊案在Oxford Township的Oxford高中發生,據稱當時一名15歲的9年班男學生在學校開槍,釀成最少3人死亡,另外8人受傷,包括一名教師。

死者分別是一名16歲男學生,一名14歲女學生,和一名17歲女學生,兩名傷者需要接受手術治療,另外8名傷者傷勢穩定。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。