歐洲成Omicron重災區 出現首宗病例日期或比想像早

歐洲是Omicron變種的重災區,最少十個歐盟國家通報新個案,合共40多人確診,而出現首宗病例的時間可能比想像更早。

西班牙星期四起,禁止途經南非和博茨瓦納的航班入境,另外已向外國人封關的以色列和日本都有新增個案。

Omicron變種在歐洲繼續擴散,歐洲疾控中心說最少十個歐盟國家通報新變種病例,全部是年輕患者、症狀輕微,另有數宗疑似Omicron個案。英國有至少14宗確診,當中9宗來自蘇格蘭。

這個全新變種病毒株最先由南非公布,但荷蘭有兩個在南非發現新變種前採集的樣本,驗出Omicron,不清楚有關患者是否到過南非,令歐洲錄得Omicron變種病毒個案日期比原先知道的更早。

為防Omicron傳入而向外國人封關的以色列和日本,都有新增個案。日本周二「失守」,一名30多歲男子驗出Omicron。他是非洲國家納米比亞的外交官,封關前入境確診,當時沒有病徵。同機70多人檢測陰性,正自我隔離。

以色列兩名醫生確診Omicron變種,他們打了三劑輝瑞BioNTech疫苗。其中一人潛伏期內曾到倫敦公幹,當局估計他在倫敦被感染,之後回國傳染同事。

