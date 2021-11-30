Omicron來勢洶洶 醫療專家呼籲民眾打疫苗及加強針

November 30, 2021 全國消息, 新聞, 熱點關注

【KTSF 張麗月報導】

醫療專家表示，面對南非新發現的變種病毒Omicron，民眾不要恐慌，當局仍然研究這個新變種病毒的詳細特質，但在現階段最緊要是去打新型肺炎病毒的疫苗針和加強針。

全世界都聚焦於南非新發現的Omicron變種病毒。

明尼蘇達大學傳染病學者Michael Osterholm說：「最重要是我們不應擔心，我聽到有人表達恐慌，但我們應該非常關注。」

南非首次發現這新變種病毒，不足兩星期，已經成為南非主要的病毒變異株，反觀今年初Delta變種病毒，需要幾個月時間才成為南非主要的變種病毒株，因此醫療專家表示，Omicron病毒勢將成為新的病毒之王。

但目前對這個新變種病毒所知無多，科學家正趕快研究Omicron新變種病毒，是否會引致嚴重疾病、它的傳播速度、對疫苗的抗藥性等，暫時都是未知數，可能需要幾星期時間才有答案。

國家衛生總監研究所Francis Collins說：「我們知道的就是它有許多變異，超過50種新紀錄，有些以前見過，有些未曾見過。」

美國的衛生官員表示，面對Omicron的新威脅，在現階段最好的保護方法就是記得去打疫苗針和加強針。

疫苗生產商Moderna表示，如果有需要，他們可能在兩至三個月內開始測試和製造一隻專門對付Omicron的特別疫苗。

Pfizer/Biontech藥廠也準備在六星期內調較他們的疫苗，來對抗Omicron的威脅，預計可以在100天內付運第一批新疫苗。

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