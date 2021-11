【KTSF】

新變種病毒的出現,民眾是否擔心?會不會盡快去接種加強針呢?來聽聽灣區民眾的想法。

已預約接種加強針的魏文珊說:「從國內的醫學專家講,好像不必要特別擔心,因為它是非洲的,非洲那邊他們是只有20%的人打疫苗,整個來講免疫力差,所以這個病毒在他們那邊經常變異,所以沒有太多擔心。」

已接種完加強針的Joseph Inaudi說:「當然我會擔心任何情況,我都有做好能做的防疫,多數時間我很小心,我會帶著口罩,當我周遭有很多人的時候,我不會去人多的地方,至少目前是如此,我也暫時不會去搭郵輪,直到疫情全部清除。」

