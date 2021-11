奧克蘭市長將要求市議會逆轉削減警隊預算決定（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

奧克蘭(屋崙)市長Libby Schaaf召開記者會,宣布本星期會向市議會提交一份增加警力的計劃書,要逆轉市議會較早前削減奧克蘭警隊預算的決定,Schaaf也特別提到上星期一名為保護記者採訪而殉職的前警員。

上星期三下午,保安員Kevin Nishita陪同本地KRON電視台的記者採訪一宗商店盜竊案時,有匪徒企圖搶劫採訪隊的攝影機,期間有人開槍擊中Nishita,他送院後,在上星期六早上傷重死亡。

Nishita是一名退休警員,曾在灣區幾個警察部門任職,包括聖荷西警隊。

Nishita任職保安之後,曾與本地不少電視台的記者合作,在採訪期間給予保護。

Schaaf表示,Nishita一生貢獻給公共安全,並保衛新聞自由。

Schaaf說:「這是難以置信的悲哀,他在履行職務和保衛新聞自由期間,喪失生命。我們慰問他的家人、朋友以及廣大的社區,所有認識和愛他,曾受惠於Kevin Nishita的人們。」

奧克蘭市內接連發生槍擊命案,Schaaf表示,本星期五會向市議會提交分析和計劃書,正視奧克蘭缺乏警員的問題。

Schaaf指出,奧克蘭選民幾年前通過Z提案,改善市內安全以及確保有足夠的警力,但疫情期間招募和訓練警員出現阻滯,警員數目流失,這份報告將要求加開一期警員訓練班。

另外,市議會較早前通過限制警隊預算,凍結50個有待填補的職位,市長表示會向市議會爭取填補警隊的職位,使奧克蘭警隊達到並維持有678名警員的警力水平。

Schaaf說:「我們必須正視警員不足的問題,對付肆無忌憚的槍械暴力,這並不算是激進。奧克蘭市民要求全面而有效的方法,確保市內安全包括足夠的警力。」

警員數目不足,不單只影響到防罪的工作,,更影響到警方的調查工作,Nishita以及週日有市民在阻止罪案時被槍殺的案件,匪徒仍然在逃。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。