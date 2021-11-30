奧克蘭市長將要求市議會逆轉削減警隊預算決定（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

奧克蘭（屋崙）市長Libby Schaaf召開記者會，宣布本星期會向市議會提交一份增加警力的計劃書，要逆轉市議會較早前削減奧克蘭警隊預算的決定，Schaaf也特別提到上星期一名為保護記者採訪而殉職的前警員。

上星期三下午，保安員Kevin Nishita陪同本地KRON電視台的記者採訪一宗商店盜竊案時，有匪徒企圖搶劫採訪隊的攝影機，期間有人開槍擊中Nishita，他送院後，在上星期六早上傷重死亡。

Nishita是一名退休警員，曾在灣區幾個警察部門任職，包括聖荷西警隊。

Nishita任職保安之後，曾與本地不少電視台的記者合作，在採訪期間給予保護。

Schaaf表示，Nishita一生貢獻給公共安全，並保衛新聞自由。

Schaaf說：「這是難以置信的悲哀，他在履行職務和保衛新聞自由期間，喪失生命。我們慰問他的家人、朋友以及廣大的社區，所有認識和愛他，曾受惠於Kevin Nishita的人們。」

奧克蘭市內接連發生槍擊命案，Schaaf表示，本星期五會向市議會提交分析和計劃書，正視奧克蘭缺乏警員的問題。

Schaaf指出，奧克蘭選民幾年前通過Z提案，改善市內安全以及確保有足夠的警力，但疫情期間招募和訓練警員出現阻滯，警員數目流失，這份報告將要求加開一期警員訓練班。

另外，市議會較早前通過限制警隊預算，凍結50個有待填補的職位，市長表示會向市議會爭取填補警隊的職位，使奧克蘭警隊達到並維持有678名警員的警力水平。

Schaaf說：「我們必須正視警員不足的問題，對付肆無忌憚的槍械暴力，這並不算是激進。奧克蘭市民要求全面而有效的方法，確保市內安全包括足夠的警力。」

警員數目不足，不單只影響到防罪的工作，，更影響到警方的調查工作，Nishita以及週日有市民在阻止罪案時被槍殺的案件，匪徒仍然在逃。

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