汽車盜竊案受害人阻止匪徒再犯案時被擊斃（視頻）

東灣奧克蘭(屋崙)Lake Merritt附近,一名汽車盜竊案受害人,週日目擊另一宗汽車盜竊案發生時上前企圖阻止,被匪徒開槍擊中,男事主送院後傷重死亡。

奧克蘭警方發言人Kim Armstead說:「昨天(週日)的兇殺案奪走另一個人的生命,在Grand Ave 600號地段,下午大約3時半,男事主阻止一宗汽車搶劫案,被匪徒汽車裡面一名乘客開槍擊中。」

案發現場位於Lake Merritt附近,Grand Ave 600號地段,有商店和公寓住宅,是個繁忙的地區。

警方表示,匪徒駕駛一輛黑色豐田RAV 4,本地KTVU電視台報導,男事主自己的SUV被盜竊,案發時他正在阻止另一宗進行中的汽車搶劫案,男事主的胸部中槍,送院後不治。

直至週日為止,奧克蘭今年總共發生127宗兇殺案,警方懸紅1萬元緝拿匪徒歸案。

