汽車盜竊案受害人阻止匪徒再犯案時被擊斃（視頻）

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東灣奧克蘭（屋崙）Lake Merritt附近，一名汽車盜竊案受害人，週日目擊另一宗汽車盜竊案發生時上前企圖阻止，被匪徒開槍擊中，男事主送院後傷重死亡。

奧克蘭警方發言人Kim Armstead說：「昨天（週日）的兇殺案奪走另一個人的生命，在Grand Ave 600號地段，下午大約3時半，男事主阻止一宗汽車搶劫案，被匪徒汽車裡面一名乘客開槍擊中。」

案發現場位於Lake Merritt附近，Grand Ave 600號地段，有商店和公寓住宅，是個繁忙的地區。

警方表示，匪徒駕駛一輛黑色豐田RAV 4，本地KTVU電視台報導，男事主自己的SUV被盜竊，案發時他正在阻止另一宗進行中的汽車搶劫案，男事主的胸部中槍，送院後不治。

直至週日為止，奧克蘭今年總共發生127宗兇殺案，警方懸紅1萬元緝拿匪徒歸案。

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