南加祖母和四孩遇害 孩子父親被捕（視頻）

【KTSF 李廷英報導】

週日晚在南加州Lancaster一個家中，警方發現已經死亡的祖母和四個年幼的孩子，隨後洛杉磯縣警逮捕了這個祖母的女婿，也就是孩子們的父親。

當托兒所人員週一早上來接孩子時，縣警不得不告訴他，他來接的孩子已經被槍殺了。

附近的許多人在聽說發生這樣的事情後都感到震驚。

一名不願露面，住在附近的的母親說，真的很害怕，整個街區都被警察包圍了。

這位女士說，她不認識住在這所房子裡的人，儘管她聽過一些孩子們曾經在那裡玩耍的聲音。

警方表示，深夜接到報案，趕到現場後發現四個孩子在屋內中槍身亡。

被槍殺的四個孩子中有一個女孩和三個男孩，並且都未滿12歲，而且他們的祖母也被一起殺了。

調查人員逮捕了29歲的Germarcus David，他是孩子的父親，也是那名婦女的女婿。

目前槍擊的動機尚不清楚，儘管David已經被羈押，並且對公眾沒有威脅，但鄰居們聽到年幼的孩子被槍殺，感到非常不安和心痛。

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