南加祖母和四孩遇害 孩子父親被捕（視頻）

【KTSF 李廷英報導】

週日晚在南加州Lancaster一個家中,警方發現已經死亡的祖母和四個年幼的孩子,隨後洛杉磯縣警逮捕了這個祖母的女婿,也就是孩子們的父親。

當托兒所人員週一早上來接孩子時,縣警不得不告訴他,他來接的孩子已經被槍殺了。

附近的許多人在聽說發生這樣的事情後都感到震驚。

一名不願露面,住在附近的的母親說,真的很害怕,整個街區都被警察包圍了。

這位女士說,她不認識住在這所房子裡的人,儘管她聽過一些孩子們曾經在那裡玩耍的聲音。

警方表示,深夜接到報案,趕到現場後發現四個孩子在屋內中槍身亡。

被槍殺的四個孩子中有一個女孩和三個男孩,並且都未滿12歲,而且他們的祖母也被一起殺了。

調查人員逮捕了29歲的Germarcus David,他是孩子的父親,也是那名婦女的女婿。

目前槍擊的動機尚不清楚,儘管David已經被羈押,並且對公眾沒有威脅,但鄰居們聽到年幼的孩子被槍殺,感到非常不安和心痛。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。