傳染病專家解釋為何Omicron病毒讓醫學界憂心（視頻）

古琳嘉報導

雖然美國尚未正式通報有新變種病毒Omicron的確診案例,灣區有傳染病學專家認為,這種病毒很可能已經在美國傳播,為什麼這個新病毒讓醫界憂心?該不該取消節日活動呢?來聽聽專家的建議。

舊金山加大(UCSF)傳染病學專家陳子平教授(Peter Chin-Hong),談到在新變種病毒Omicron令醫學界人士感到擔憂,是因為它有幾項警訊,首先是它在南非迅速傳播,導致案例幾日內出現十倍激增,其次是它的變種之處,比起之前已經讓人擔憂的Delta變種病毒數量更為驚人,尤其突變的部位可能讓疫苗產生的抗體無法辨識。

陳子平說:「這病毒突變或變化的數量,真的非常非常大,像是Delta病毒不到20處變種,Omicron卻有約50處,而且其中40處是在棘突蛋白,這是我們製造疫苗抗體的,所以如果它看起來如此不同,我們的抗體有可能辨識不到Omicron,這是挺令人擔心的*

陳子平醫師也在本台的專訪中,回答外界最關注的三大問題。

陳子平說:「它會不會比較容易傳染?似乎是如此,但我們並未完全確定,它會不會躲避疫苗?我們相信疫苗應該還是可以,但再次強調我們需要更多資訊,然後第三是它會不會讓人症狀更糟?目前在南非似乎感染Omicron的患者,都是年輕未接種疫苗人士,而且症狀並沒有比較嚴重,所以我們也希望真是這樣。」

目前加拿大已經通報出現案例,而美國雖然尚未有確診案例,但陳子平教授相信,Omicron很可能已經傳播到美國和加州,只是因為病毒基因序列作業上的延誤而尚未被發現。

陳子平說:「我認為它已經在加州和美國了,因為在非洲南部特別是南非,和灣區以及加州有很多旅遊往來,會有延誤的,透過基因排序來得知本地是否有這病毒株,排序需要兩三星期,而我們(美國)只會對1到2%的感染案例進行基因排序。」

儘管拜登政府禁止南非在內多個非洲國家的航班入境美國,但陳子平教授認為,此舉或許短期可以阻止大批人士入境,但對防堵疫情作用不大,因為從過去的經驗來看,當感染人數多到一個程度,病毒的傳播已經不分國界。

聖誕假期鄰近,新變種病毒來勢洶洶,也讓社區出現新一波的擔憂,讓節日期間的慶祝活動蒙上陰影。

陳子平說:「慶祝節日可以嗎?我認為當然還是可以慶祝,主要是如果你已經打了疫苗,或接種了加強針,如果你尚未接種疫苗,或是尚未讓你的孩子接種,5歲以上的孩子,那麼現在是去接種的最佳時機,如果你已經合資格接種加強針,你也應接種盡可能地保護自己和家人。」

醫生表示,目前對病毒所知甚少,但他相信當前的疫苗,對於預防感染後重症還是有幫助,不需要因為擔心新變種病毒而大幅改變生活。

