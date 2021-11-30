傳染病專家解釋為何Omicron病毒讓醫學界憂心（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

雖然美國尚未正式通報有新變種病毒Omicron的確診案例，灣區有傳染病學專家認為，這種病毒很可能已經在美國傳播，為什麼這個新病毒讓醫界憂心？該不該取消節日活動呢？來聽聽專家的建議。

舊金山加大（UCSF）傳染病學專家陳子平教授（Peter Chin-Hong），談到在新變種病毒Omicron令醫學界人士感到擔憂，是因為它有幾項警訊，首先是它在南非迅速傳播，導致案例幾日內出現十倍激增，其次是它的變種之處，比起之前已經讓人擔憂的Delta變種病毒數量更為驚人，尤其突變的部位可能讓疫苗產生的抗體無法辨識。

陳子平說：「這病毒突變或變化的數量，真的非常非常大，像是Delta病毒不到20處變種，Omicron卻有約50處，而且其中40處是在棘突蛋白，這是我們製造疫苗抗體的，所以如果它看起來如此不同，我們的抗體有可能辨識不到Omicron，這是挺令人擔心的*

陳子平醫師也在本台的專訪中，回答外界最關注的三大問題。

陳子平說：「它會不會比較容易傳染？似乎是如此，但我們並未完全確定，它會不會躲避疫苗？我們相信疫苗應該還是可以，但再次強調我們需要更多資訊，然後第三是它會不會讓人症狀更糟？目前在南非似乎感染Omicron的患者，都是年輕未接種疫苗人士，而且症狀並沒有比較嚴重，所以我們也希望真是這樣。」

目前加拿大已經通報出現案例，而美國雖然尚未有確診案例，但陳子平教授相信，Omicron很可能已經傳播到美國和加州，只是因為病毒基因序列作業上的延誤而尚未被發現。

陳子平說：「我認為它已經在加州和美國了，因為在非洲南部特別是南非，和灣區以及加州有很多旅遊往來，會有延誤的，透過基因排序來得知本地是否有這病毒株，排序需要兩三星期，而我們（美國）只會對1到2%的感染案例進行基因排序。」

儘管拜登政府禁止南非在內多個非洲國家的航班入境美國，但陳子平教授認為，此舉或許短期可以阻止大批人士入境，但對防堵疫情作用不大，因為從過去的經驗來看，當感染人數多到一個程度，病毒的傳播已經不分國界。

聖誕假期鄰近，新變種病毒來勢洶洶，也讓社區出現新一波的擔憂，讓節日期間的慶祝活動蒙上陰影。

陳子平說：「慶祝節日可以嗎？我認為當然還是可以慶祝，主要是如果你已經打了疫苗，或接種了加強針，如果你尚未接種疫苗，或是尚未讓你的孩子接種，5歲以上的孩子，那麼現在是去接種的最佳時機，如果你已經合資格接種加強針，你也應接種盡可能地保護自己和家人。」

醫生表示，目前對病毒所知甚少，但他相信當前的疫苗，對於預防感染後重症還是有幫助，不需要因為擔心新變種病毒而大幅改變生活。

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