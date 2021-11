【KTSF】

Daly City警方發布兩張疑犯的照片,二人涉嫌在11月20日,在Serramonte Center購物中心的Macy’s百貨公司搶走數千元貨品。

警方表示,兩名疑犯兩度合作犯案,分別在下午5時10分及晚上7時,先後搶走價值約3,500元的男士和女士大衣。

警方表示,賊人在這起事件中使用的汽車,是一輛白色的新型奔馳轎車,加州車牌號以8開頭。

警方呼籲知悉疑犯身分的人士,請聯絡Daly City警方,電話:(650) 991-8119,案件編號:21006511。

