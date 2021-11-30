專家預測美國網購星期一消費金額逾110億元（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

週一是傳統上的網購星期一，其實早在過去的周末期間，很多零售業者早已「偷跑」，推出許多網購星期一的優惠，專家預測，全美消費者花在網購星期一金額，預計會超過110億元。

對於許多愛購物的消費者來說，黑色星期五的熱潮尚未退去，網購星期一的搶購行動又隨即展開，許多商家在周末已經啟動網購星期一促銷，讓消費者看得眼花撩亂，帶您到網購龍頭Amazon看看。

網購星期一是全美網路購物最熱門的一天，Amazon早在今年一開始，就對這一天開始計劃，發言人表示，今年節日最熱銷的是科技產品和廚房用品，玩具和電子產品也很火，今年另一個趨勢，就是網上購物特別受歡迎。

Amazon北加州發言人 Natalie Wolfrom說：「我們Amazon今年黑五的特點，就是我們黑色星期五在全球，每秒賣出1600件產品，所以你說得對，人們想要在網上購物省去商店路程，穿著睡衣就可以購物。」

Amazon表示，這次售出的商品中，有15%屬於小商家。

分析指出，消費者在網購星期一將花費113億元，加上黑色星期五，對於經濟會起到甚麼作用？

財經專家Shibani Joshi說：「我們不是單看這幾天的其中一天，像是黑五或網購星期一，來衡量這個節日購物季的進展，如果我們整體來看的話，我們看從10月到12月的進程，網上購物預計每年增長10%，但那是低於去年的，再次強調我們談到通貨膨脹和漲價，但是美國消費者準備好要買了。」

不過業者也警告，受到供應鏈以及運輸鏈阻塞的影響，網購的商品到貨時間可能會延誤，要有心理準備。

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