專家預測美國網購星期一消費金額逾110億元（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

週一是傳統上的網購星期一,其實早在過去的周末期間,很多零售業者早已「偷跑」,推出許多網購星期一的優惠,專家預測,全美消費者花在網購星期一金額,預計會超過110億元。

對於許多愛購物的消費者來說,黑色星期五的熱潮尚未退去,網購星期一的搶購行動又隨即展開,許多商家在周末已經啟動網購星期一促銷,讓消費者看得眼花撩亂,帶您到網購龍頭Amazon看看。

網購星期一是全美網路購物最熱門的一天,Amazon早在今年一開始,就對這一天開始計劃,發言人表示,今年節日最熱銷的是科技產品和廚房用品,玩具和電子產品也很火,今年另一個趨勢,就是網上購物特別受歡迎。

Amazon北加州發言人 Natalie Wolfrom說:「我們Amazon今年黑五的特點,就是我們黑色星期五在全球,每秒賣出1600件產品,所以你說得對,人們想要在網上購物省去商店路程,穿著睡衣就可以購物。」

Amazon表示,這次售出的商品中,有15%屬於小商家。

分析指出,消費者在網購星期一將花費113億元,加上黑色星期五,對於經濟會起到甚麼作用?

財經專家Shibani Joshi說:「我們不是單看這幾天的其中一天,像是黑五或網購星期一,來衡量這個節日購物季的進展,如果我們整體來看的話,我們看從10月到12月的進程,網上購物預計每年增長10%,但那是低於去年的,再次強調我們談到通貨膨脹和漲價,但是美國消費者準備好要買了。」

不過業者也警告,受到供應鏈以及運輸鏈阻塞的影響,網購的商品到貨時間可能會延誤,要有心理準備。

