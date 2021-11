面對新發現變種病毒 拜登呼籲國民毋需恐慌（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

面對南非新發現的變種病毒,總統拜登週四表示,情況令人關注,但毋需恐慌,他呼籲民眾去打疫苗針,特別是加強針。

拜登表示,南非新發現的變種病毒Omicron,遲早都會傳來美國,因此要面對這種新威脅,情況令人關注,但毋需恐慌。

拜登說:「這變種病毒令人關注,但毋需恐慌,我們有世上最好的疫苗,最好藥物和科學家,我們每一天都學習更多。」

他又說,世衛組織將南非新變種病毒Omicron列為受關注種類之後,美國已立即對南非及其他七個國家實施旅遊限制措施,可望減慢這種新病毒散播的速度,但不可以防止這種病毒的傳播,因此對抗這種新病毒最佳的保護方法就是民眾要打齊新型肺炎疫苗針,尤其是加強針,他又說大部份國民都打齊疫苗針,但還未打加強針。

拜登指出,白宮正與Pfizer和Moderna兩間藥廠合作,商討應急計劃,研究是否有需要推出新的疫苗。

他又說白宮將於本星期四提出一套策略如何應對今個冬季的疫情,預料這計劃不會實行廣泛的封鎖措施,但就會專注於研發疫苗和加強劑,以及進行病毒檢測等。

