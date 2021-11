世衛指Omicron很可能繼續傳播 全球風險非常高

【有線新聞】

世衛說Omicron變種很可能繼續傳播,評估整體風險非常高。新變種繼續蔓延,蘇格蘭、葡萄牙出現疑似本地感染,七國集團緊急開會商討。

世衛召開特別會議,討論日後如何防範和應對疫情,並磋商訂立相關的新條約,又針對Omicron變種發布新文件。評估這個新變種整體風險非常高,很可能在全球繼續傳播。

世衛總幹事譚德塞表示:「高度變異的Omicron變種出現,凸顯情況危險和不確。我們仍不清楚Omicron是否更具傳播力,會否令病情更嚴重、增加再感染風險或更易令疫苗失效。」

世衛建議成員國增加病毒排序、實地考察、社區檢測工作,協助了解Omicron的特性。政府應加快疫苗接種計劃,優先安排高風險人士打針,並適時調整出入境政策。又提醒成員國盡快通報涉及Omicron的個案或群組。

這款最先在南非發現的變種來勢洶洶,蔓延至北美洲。加拿大周日公布首兩宗Omicron變種病毒個案,患者最近都到過尼日利亞。

歐洲方面,蘇格蘭通報的病例中,有患者沒有外遊紀錄,當局憂慮或已出現社區傳播。

葡萄牙超級聯賽日前有比賽因球員確診及受傷,下半場初段被逼中斷賽事。涉及的比蘭倫斯球會,十多名職球員都是感染Omicron變種,包括一名早前歸隊的南非國腳。

澳洲新增的Omicron病例,包括兩名由南非入境悉尼的人士,他們都已完全接種新型肺炎疫苗。

