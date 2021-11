美國對南非及另外7個國家旅客實施入境禁令

【KTSF】

最先在南非發現的新變種病毒Omicron,陸續在全球多國出現病例,擔心加劇疫情,美國隨即採取應對措施,拜登政府對南非及另外7個國家的旅客實施入境禁令,週一起生效,衛生專家希望趁禁令生效期間,能讓美國有更多時間了解這款變種病毒。

隨著數以百萬計的美國人正密鑼緊鼓籌備年底節日的慶祝,他們一做好準備,搜尋有關新變種病毒Omicron的資訊,至今最少12個國家發現病例帶有Omicron的病毒。

有來自南非最大城市約翰內斯堡的旅客表示,他上星期四聽到有關新變種病毒的新聞,到了星期五,美國就宣布推出新的,而且更嚴厲的入境禁令,令他擔心自己能否回家。

雖然聯邦疾控中心(CDC)尚未證實美國發現Omnicron,但有衛生專家相信,美國已有感染新變種病毒的個案,他表示,單看本星期很多人坐飛機回來後確診的數字,相當肯定Omicorn已在美國本土。

白宮抗疫顧問Anthony Fauci醫生指,Omicron可能比其他變種病毒傳播得更快。

這個時候,官員及醫生都鼓勵美國人盡快接種疫苗保護自身安全,不過共和黨參議員John Barrasso指,疫苗有效,而且現時的藥物亦比疫情初期有效,的確現在又有新的變種病毒,但將來也一定有其他變種病毒,因此他認為總統拜登實施的入境禁令是錯誤的。

暫時不知道這個入境禁令會維持多久,而Moderna藥廠首席醫務總表示,相信幾星期後,就能夠知道Omicron會否影響疫苗的有效性。

