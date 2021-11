美國舉行的世乒賽有觀眾叫囂針對黃種人字眼

【有線新聞】

日前在美國舉行的世界乒乓球錦標賽,一場有中國球手出賽的男單賽事進行期間,有觀眾高叫涉嫌歧視黃種人的字眼。國際乒聯發表聲明強烈反對一切形式的種族主義。

在中國球手梁靖崑與英國球手比福特對戰的世界乒乓球錦標賽男單16強賽事休息期間,看台上突然有男觀眾用英文大叫:「黃香蕉、黃色。」

他一邊叫一邊拍手打拍子,還帶動了周圍幾個人附和過了一會兒才停下。由於在英語俚語中「黃香蕉」有侮辱黃種人的含義,外界因此認為是有針對梁靖崑的種族歧視之嫌。

梁靖崑當時未有即時作出回應,他最終在落後局數0比3的劣勢下,4比3反勝英國選手,並在獲勝後親吻球衣上的國旗。國際乒聯表示,已收到中國乒協的投訴。

國際乒聯首席執行官史蒂夫丹頓說:「我們非常嚴肅處理事件,然後我們已採取行動,若是再聽到類似言論,我們會立刻將鬧事者帶出場。

國際乒聯也在微博發聲明,強調絕不容忍任何種族主義言論或行為,正與當地組委會緊密合作,杜絕比賽中再發生種族主義事件,隨發文的附圖也顯示在世乒賽的場地上展示反種族歧視標語。

