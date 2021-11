南灣高中美足賽場外有人開槍 球員觀眾慌忙逃生

【KTSF】

兩間高中在南灣Campbell一個球場進行美式足球賽組別冠軍戰時,場外突然發生槍擊案,令場內比賽的球員及觀眾慌忙逃生,造成一片混亂,警方證實事件中有兩人受傷,但沒有搶手資料,亦不知道犯案動機。

在比賽剩下兩分多鐘時,場內突然響起約十下槍聲,雖然透過錄音,大家清楚聽到槍聲,但當時場內觀眾及球員情緒高漲,很少人聽到槍聲。

當人群發現有人開槍後,很多觀眾立即往場外逃生,有目擊者表示,當時情況很混亂,有報告指,場內發生槍擊案,但其實大家不知道確實發生甚麼事。

St France高中的球員蹲坐在球場上,不敢亂動,而Serra高中球員以為球場有槍手,因此立即就跑離現場。

教練表示,跑離現場時,大家亦四處找掩護,他形容當時情況很可怕,亦很混亂,現場亦有家長呼籲在場人士保持冷靜。

有目擊者指,大家慌忙逃生後,後來才發現槍擊案發生在球場外的停車場,聖荷西警方接報後,在停車場發現彈殼,並找到兩名中槍傷者,他們兩人沒有生命危險。

警方指,至今仍未拘捕任何人,不清楚槍手的動機,以及傷者的背景。

