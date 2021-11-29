南灣高中美足賽場外有人開槍 球員觀眾慌忙逃生

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兩間高中在南灣Campbell一個球場進行美式足球賽組別冠軍戰時，場外突然發生槍擊案，令場內比賽的球員及觀眾慌忙逃生，造成一片混亂，警方證實事件中有兩人受傷，但沒有搶手資料，亦不知道犯案動機。

在比賽剩下兩分多鐘時，場內突然響起約十下槍聲，雖然透過錄音，大家清楚聽到槍聲，但當時場內觀眾及球員情緒高漲，很少人聽到槍聲。

當人群發現有人開槍後，很多觀眾立即往場外逃生，有目擊者表示，當時情況很混亂，有報告指，場內發生槍擊案，但其實大家不知道確實發生甚麼事。

St France高中的球員蹲坐在球場上，不敢亂動，而Serra高中球員以為球場有槍手，因此立即就跑離現場。

教練表示，跑離現場時，大家亦四處找掩護，他形容當時情況很可怕，亦很混亂，現場亦有家長呼籲在場人士保持冷靜。

有目擊者指，大家慌忙逃生後，後來才發現槍擊案發生在球場外的停車場，聖荷西警方接報後，在停車場發現彈殼，並找到兩名中槍傷者，他們兩人沒有生命危險。

警方指，至今仍未拘捕任何人，不清楚槍手的動機，以及傷者的背景。

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