【KTSF】

南灣聖荷西市一名62歲男子,涉嫌在託兒所工作期間性侵犯一名兒童長達數年,警方相信本案可能還有其他受害人。

聖荷西警方稱,疑犯Julio Cesar Carrasco-Diaz涉嫌猥褻14歲以下兒童被捕。

疑犯於McGinness大街1000號路段一間註冊家居託兒所工作,他涉嫌在2011年至2019年間性侵犯一名兒童。

警方稱,基於疑犯的工作性質,警方相信本案或有其受害人。

疑犯目前被扣押在Santa Clara縣監獄,任何人如能對本案提供更多消息,請聯絡聖荷西警局性罪案調查小組,電話:(408) 537-1394。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。