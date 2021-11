【KTSF 歐志洲報導】

過去一年半,美國人的購物習慣受到疫情衝擊,在許多消費者準備重新進入商店買特價商品的同時,他們卻也要面對治安的問題。

位聖荷西Santana Row的瑜伽服裝店Lululemon日前被人搶劫,一群歹徒搶走超過一千元的貨品,經過這一輪的罪案之後,Santana Row、Valley Mall購物商場都見到更多的保安人員。

有人表示,會改變出門購物的時間,也有人選擇以網上購物取代,店員和顧客都心有餘悸。

民眾說:「我們看到商場中發生的事情,我並不感到安全。」

店員說:「有時候來上班都會感到害怕。」

灣區多位地檢官表示,將合作分享罪案資料,而各地警方也增派警員,在購物地帶巡邏,凸顯最近的大膽搶劫活動不但影響購物人潮,也拖慢了商店生意復元的步伐。

