新變種病毒株Omicron在歐洲蔓延

南非最新發現的變種病毒株Omicron在歐洲蔓延,英國、德國和意大利都有確診個案,英國收緊防疫措施,包括要求所有入境人士檢測,澳洲亦證實兩宗個案屬於新變種病毒,以色列就禁止所有外國人入境,是首個國家因為新變種病毒封關。

英國周六發現兩宗有關聯的Omicron變種病毒個案,患者均曾到南非、正自我隔離。當局隨即收緊防疫措施,首相約翰遜表明:「我們不會禁止民眾出行,我要強調無意禁止出行,但所有人入境英國必須在到埗後第二天或之前做檢測,自我隔離直至有陰性結果。」

除了入境人士需要檢測,當局亦再次要求民眾在商店內及乘搭公共交通工具必須戴口罩,曾接觸Omicron變種病毒懷疑確診者的人,不論有否接種疫苗都要隔離。約翰遜說收緊措施屬暫時性質,三星期後會檢視,有信心今年聖誕情況會比去年好,當局亦會加快推動接種加強劑。

接連再有歐洲國家發現Omicron變種病毒個案。意大利一名月中從莫桑比克回國的人確診,他曾接種兩劑疫苗,情況良好、症狀輕微,正與同住家人隔離。

德國就有兩名上周三由南非抵達慕尼黑機場的人,證實感染Omicron變種病毒。專家指Omicron病毒有大量突變,感染速度更快。

已有Omicron個案傳入的以色列率先為此變種病毒封關,周一凌晨起禁止所有外國人入境、為期兩星期。至於當地人回國,即使已注射疫苗亦要隔離檢疫。總理貝內特稱為防止病毒擴散,會同時以用於反恐的電話追蹤技術,追蹤患者的密切接觸者。

