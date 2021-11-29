灣區醫生相信Omicron或已在美國傳播

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南非出現新變種病毒Omicron，總統拜登宣佈限制從南非等多個非洲國家航班入境美國，雖然美國暫時未有Omicron確診病例，但有灣區醫生認為，Omicron可能已經正在美國傳播。

有旅客認同拜登的措施，但也沒有受消息太大影響，繼續外遊，對新冠肺炎的消息已經不出奇，又說已經是新常態。

舊金山（三藩市）加大醫生陳子平（Peter Chin-Hong）相信，Omicron變種病毒可能已經在美國傳播，他又指出Omicron最令人擔心的地方，是它的突刺蛋白（Spike Protein）有30處變種，最尖端的部份又有10處變種，可能令病毒更具黏性，令疫苗或身體產生的抗體未能辦認出來。

衛生官員暫時未知Omicron會否更致命，以及現時疫苗的功效，Pfizer和Moderna說有需要會調整疫苗，J&J強生就正測試他們的疫苗對Omicron的功效有幾多。

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