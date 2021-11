灣區醫生相信Omicron或已在美國傳播

【KTSF】

南非出現新變種病毒Omicron,總統拜登宣佈限制從南非等多個非洲國家航班入境美國,雖然美國暫時未有Omicron確診病例,但有灣區醫生認為,Omicron可能已經正在美國傳播。

有旅客認同拜登的措施,但也沒有受消息太大影響,繼續外遊,對新冠肺炎的消息已經不出奇,又說已經是新常態。

舊金山(三藩市)加大醫生陳子平(Peter Chin-Hong)相信,Omicron變種病毒可能已經在美國傳播,他又指出Omicron最令人擔心的地方,是它的突刺蛋白(Spike Protein)有30處變種,最尖端的部份又有10處變種,可能令病毒更具黏性,令疫苗或身體產生的抗體未能辦認出來。

衛生官員暫時未知Omicron會否更致命,以及現時疫苗的功效,Pfizer和Moderna說有需要會調整疫苗,J&J強生就正測試他們的疫苗對Omicron的功效有幾多。

