新聞採訪組亞裔保安中槍 搶救數天不治

星期三在奧克蘭(屋崙)市中心為電視台採訪新聞小組提供保安的亞裔護衛人員,在搶劫案中中槍,這位保安員星期六上午宣告不治。

中槍的保安人員是Kevin Nishita,週六上午傷重不治,留下妻子、兩個孩子和三個孫子,他曾經在聖荷西、Hayward和Colma的警察部門工作。

星期三下午一點幾的搶劫案發生在14 Avenue 300號路段,警方到場後發現中槍的是一名前警員,現職保安人員Nishita,他當時正在為KRON電視台的記者和採訪隊提供保安服務。

採訪隊當時在現場採訪關於附近商店在週一晚上遭到集體搶劫案,有目擊者表示,看到歹徒開的車在採訪隊旁邊停下,然後要他們和保安人員趴在地上,就在這時候有人開槍。

奧克蘭警方週六發出這張照片,表示這輛房車相信是槍手開的車,是一輛白色Acura TL 2004至2008年的型號,這輛車有天窗,車前沒有放置車牌。

Nishita的保安公司Star Protection Agency發表聲明表示,Nishita多年來在同行和所服務的社區受到尊重和敬佩。

截止目前,KRON電視台和奧克蘭警察部門,已經捐出32,500懸紅,給任何能夠提供線索逮捕槍手的民眾,報案熱線是(510) 238-3426。

